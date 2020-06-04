На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Футбол «Зенит-2» подал на лицензирование для ФНЛ «Зенит» подал документы на лицензирование своей второй команды в ФНЛ. Об этом matchtv.ru сообщили два источника.

Экономика Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года. 3,1K

Здоровье В Пермском крае выявили еще 72 новых случая коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе один - посмертно, сообщает сегодня оперативный штаб. 2

Общество Greenpeace оценил ущерб от разлива топлива в Норильске в 6 млрд рублей Greenpeace считает, что ущерб только водным объектам от разлива дизельного топлива в Норильске может составлять 6 млрд руб. Расчет сделан по информации Росприроднадзора о попадании в воду 15 тыс. т нефтепродуктов и по методике оценки ущерба Минприроды. 2

Политика В Кремле отреагировали на проверку указов по коронавирусу Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице. 32

Общество В Курганской области выявили девять новых случаев коронавируса В Курганской области выявили девять новых случаев коронавируса. На 4 июня в регионе зарегистрировано ещё девять новых случаев COVID-19.

Футбол Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.

Политика Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции Верховная Рада Украины уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Здоровье В Швеции отметили резкое падение доверия к правительству Доверие шведского общества к правительству и Управлению народного здравоохранения резко упало.

Шоу-бизнес Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя. 141

Политика В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24». 85

Гаджеты В базе 3DMark замечен 8-ядерный Intel Rocket Lake-S с частотой 4,3 ГГц Появление одного из процессоров Rocket Lake-S в базе 3DMark может свидетельствовать о том, что подготовка к их выходу идёт полным ходом.

Общество В Татарстане прихожанам разрешили посещать храмы и мечети Есть определенные определенные требования, которые необходимо соблюдать. В Татарстане с 5 июня прихожанам разрешили посещать храмы и мечети. 7

Общество МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 660

Политика ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию «Центризбирком сегодня презентовал свои информационные наработки и будет продолжать информировать участников голосования о законе, о содержании поправок, о порядке осуществления этих действий и так далее», — заявил секретарь ЦИК Майя Гришина. 204

Единоборства Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Общество На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников. 1

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 824

Экономика Екатеринбургские депутаты смирились с рекордным дефицитом бюджета Дефицит равен 3,4 млрд, что является рекордным показателем за новейшую историю города.