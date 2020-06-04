Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.
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Армия и оружие
В Донбассе украинские военные вступили в бой с «Правым сектором»
Московский Комсомолец вчера в 04:19
Футбол
«Зенит-2» подал на лицензирование для ФНЛ
«Зенит» подал документы на лицензирование своей второй команды в ФНЛ. Об этом matchtv.ru сообщили два источника.
Матч ТВ вчера в 15:11
Экономика
Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 04:28
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 02 июня в 05:35
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 72 новых случая коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе один - посмертно, сообщает сегодня оперативный штаб.
ВЕТТА вчера в 03:47
Общество
Greenpeace оценил ущерб от разлива топлива в Норильске в 6 млрд рублей
Greenpeace считает, что ущерб только водным объектам от разлива дизельного топлива в Норильске может составлять 6 млрд руб. Расчет сделан по информации Росприроднадзора о попадании в воду 15 тыс. т нефтепродуктов и по методике оценки ущерба Минприроды.
Коммерсантъ вчера в 17:07
Общество
Олимпийская чемпионка из России осудила участников беспорядков в США
Газета.Ru вчера в 20:06
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Политика
В Кремле отреагировали на проверку указов по коронавирусу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.
REGNUM вчера в 07:04
Общество
В Курганской области выявили девять новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили девять новых случаев коронавируса. На 4 июня в регионе зарегистрировано ещё девять новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 04:11
Армия и оружие
Четвертый спутник включился в космическую систему «Купол»
Отмечается, что единая космическая система «Купол» доведена до минимального штатного состава после запуска четвертого комического аппарата 22 мая.
REGNUM 02:21
Футбол
Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России
По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru вчера в 18:23
Политика
Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции
Верховная Рада Украины уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Аргументы и Факты 05:00
Здоровье
В Швеции отметили резкое падение доверия к правительству
Доверие шведского общества к правительству и Управлению народного здравоохранения резко упало.
ТАСС 04:09
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Политика
В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ
Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
Гаджеты
В базе 3DMark замечен 8-ядерный Intel Rocket Lake-S с частотой 4,3 ГГц
Появление одного из процессоров Rocket Lake-S в базе 3DMark может свидетельствовать о том, что подготовка к их выходу идёт полным ходом.
3DNews 02:51
Общество
В Татарстане прихожанам разрешили посещать храмы и мечети
Есть определенные определенные требования, которые необходимо соблюдать. В Татарстане с 5 июня прихожанам разрешили посещать храмы и мечети.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 03:26
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию
«Центризбирком сегодня презентовал свои информационные наработки и будет продолжать информировать участников голосования о законе, о содержании поправок, о порядке осуществления этих действий и так далее», — заявил секретарь ЦИК Майя Гришина.
Политсовет вчера в 00:26
Единоборства
Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат 02:00
Общество
На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса
Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:58
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер H5
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 02 июня в 01:02
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Экономика
Екатеринбургские депутаты смирились с рекордным дефицитом бюджета
Дефицит равен 3,4 млрд, что является рекордным показателем за новейшую историю города.
Европейско-Азиатские новости 02:56
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53