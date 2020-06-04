Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали главу Российской венчурной компании
Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка.
РБК 12:44
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Политика
Порошенко принудительно приведут на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований Украины (ГБР) принудительно привести на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко.
Известия 08:04
Политика
Меркель не собирается выдвигаться на должность канцлера повторно
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что однозначно не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ повторно.
РИА Новости 14:14
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Происшествия
Сотрудников ФСВТС и Минпромторга заподозрили во взятке в 2 млн рублей
Замглавы управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), начальник отдела Минпромторга и гендиректор ООО "Нижегородское авиационное общество" (НАО) подозреваются во взятке в размере 2 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:23
Космос
За горизонтом событий черных дыр: прощальный «вальс» света
Между горизонтом событий и центром черной дыры образуются круговые орбиты фотонов или световые кольца.
Популярная механика 02 июня в 09:37
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Последний состав правительства действует с августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва вчера в 12:57
Общество
Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»
Уточнена цена российского новейшего беспилотника "Охотник". Об этом сообщили журналисты из "Известий".
Piter.tv 02:02
Происшествия
Уголовное дело возбудили против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении убитого при задержании в Екатеринбурге мужчины.
ТАСС 13:33
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Авто
Появились рендеры преемника Lada Largus
В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:23
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
Вести.Ru вчера в 02:32
Политика
В России появится новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД России разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов.
RT на русском 05:26
Происшествия
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа
В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Общество
В Швеции ищут сотрудника для включения света за 2300 долларов в месяц
Как сообщает sverigesradio.se, художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю ищут человека, который будет включать и выключать свет в начале и конце рабочего дня на строящейся станции Корсвеген в городе Гетеборг.
Ivbg.ru 13:15
Политика
Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 09:40
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
Rambler News Service вчера в 00:46
Хоккей
Определился тренерский штаб Брагина в сборной России
Ранее определились помощники специалиста в петербургском клубе.
Нева Спорт 12:41
Шоу-бизнес
Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд мира
Лидером списка стала Кайли Дженнер, чей доход составляет около 600 миллионов долларов.
ГЛАС.RU 11:36
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Гаджеты
Обновление Windows 10 May 2020 Update вызывает проблемы с Intel Optane
В конце прошлого месяца Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), которое принесло с собой не только новые функции и исправления, повышающие общую стабильность работы платформы, но и проблемы, с которыми некоторые пользователи столкнулись после установки пакета.
3DNews 13:44
Общество
ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах
Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:33
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33