На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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