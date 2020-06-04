Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.
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Рубль вечером дешевеет к евро уже больше чем на 1 руб, отыгрывая снижение аппетита к риску

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Рубль упал после открытия торгов

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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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Доллар вырос до 68,92 рубля

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Курс доллара вырос до 68,92 рубля на открытии торгов МосБиржи

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Доллар подорожал до 68,90 рубля

Профиль03:30

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов 4 июня

Газета.Ru03:41
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Общество

Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве не было переполненности парков и скверов после разрешения прогулок.
Вечерняя Москва 11:35
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Общество

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
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Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает Reuters.
Газета.Ru 13:57
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Политика

МВД создаст единую базу данных мигрантов

"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы", - отметили в пресс-службе.
Интерфакс 06:29
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
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Политика

Лукашенко назначил новый состав правительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском 04:58
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Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России

Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
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Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия вчера в 09:16
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Общество

ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах

Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:33
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Музыка

Группа Little Big получила премию «За самый трэшевый клип»

Как сообщают музыканты, с этим клипом они завоевали премию Berlin Music Video Awards в номинации Most Trashy — «Самое трэшевое видео».
МордовМедиа вчера в 14:42
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Культура

Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов

В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
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Экономика

Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам

Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
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Авто

Volkswagen назвал российские цены на Arteon

Volkswagen объявил о старте российских продаж дорестайлинговой модели Arteon.
Вести.Ru 08:28
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Происшествия

В Петербурге ищут мужчину, выстрелившего в голову парню на Невском

Напомним, в центре Петербурга у дома 137 по Невскому проспекту неизвестный мужчина практически в упор выстрелил парню в голову из травматического оружия и сбежал.
REGNUM 11:23
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
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Шоу-бизнес

О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова

Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
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Авто

Внедорожник Toyota Fortuner обновился

Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня 01:24
Общество

Почему рабочие профессии будут востребованы в будущем

В прошлом рабочие профессии в нашей стране были престижными, а их представители пользовались рядом привилегий, поэтому туда шла молодежь, позволяя развиваться специальностям соразмерно совершенствованию технологий.
РБК 10:00
Шоу-бизнес

Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид

В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
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Происшествия

В московском метро неизвестный убежал в тоннель

Газета.Ru 14:38
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
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Происшествия

Сотрудник Минпромторга и трое посредников задержаны по делу о взятке

Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.
RT на русском 12:29
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Общество

В Кронштадте детям в продуктовых наборах выдали просроченные консервы

Piter.tv 08:39
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Происшествия

Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы

Infox.ru 06:04
Происшествия

В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
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Армия и оружие

SANA: ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в районе города Масьяф в провинции Хама.
RT на русском 15:02
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
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Происшествия

В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа

В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
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