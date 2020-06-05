Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева показала маску за 350 тысяч рублей
RuNews24.ru 02:50
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Космос
Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» доставят на Восточный морем
РИА Новости 04 июня в 02:54
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
РИА Новости 12:03
Политика
Российский МИД не исключает провокаций НАТО во время парада Победы
По словам Грушко, Москва пока не видит готовности организации отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ.
Эхо Москвы вчера в 08:31
Единоборства
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему принял решение завершить карьеру.
Газета.Ru 08:22
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Истребитель МиГ-29, который прибыл на Львовский государственный авиационный завод для прохождения модернизации, был разворован по запчастям.
Военное дело 01:52
Культура
Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»
Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, скорее всего, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
CyberSport.ru вчера в 13:50
Политика
Захарова оценила предложение США помочь с ликвидацией ЧП в Норильске
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение США помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске добрым жестом.
Москва 24 01:23
Экономика
В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены
Строительство моста на остров Елены предполагается в рамках первого этапа реализации "Владивостокской кольцевой автомобильной дороги" (ВКАД).
Народные новости 11:10
Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы на заправке в Эстонии
Полиция Эстонии задержала мужчину, устроившего стрельбу на автозаправке, в результате которой погибли два человека, а трое получили ранения.
News.ru 05:09
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
Происшествия
В Москве ограбили сыровара Сироту
В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
Политика
Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ведомости 10:23
Политика
Опрос: американцы уверены, что ситуация в США выходит из-под контроля
Около 80% американцев считают, что после гибели Джорджа Флойда ситуация в США выходит из-под контроля, показал опрос общественного мнения 7 июня, сообщает The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна 12:07
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из введенных из-за коронавируса мер как можно скорее.
Газета.Ru вчера в 08:42
Общество
Воробьев поблагодарил Собянина за помощь в борьбе с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за оказанную помощь в борьбе с пандемией коронавируса нового типа COVID-19.
Газета.Ru 12:06
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
Биатлон
IBU отменил ЧМ по летнему биатлону 2020 года
Чемпионат мира по летнему биатлону, который должен был пройти в немецком Рупольдинге 19-23 августа, не состоится такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU) из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 12:34
Происшествия
В Сирии террорист совершил самоподрыв
Национальная служба новостей 11:23
Происшествия
Район Петербурга остался без электричества из-за возгорания
В результате происшествия без электричества остались 75 домов в Василеостровском районе, сейчас их переключают на резервную схему электроснабжения.
Известия 06:34
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Общество
В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропускной режим
С 14 июня в столице могут отменить действие пропускной системы, введенной во избежание распространения коронавируса.
Газета.Ru 05:07
Здоровье
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене части ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 12:26
Общество
В России продлили срок подачи документов в колледжи
Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Росстат обнародовал статистику о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года.
RT на русском 00:00