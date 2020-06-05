Финансы
Ньюс-ННКурс рубля укрепился к доллару и евро
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Политика
Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами
С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
Известия вчера в 07:17
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Общество
Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы
В мае Собянин уже связывал снятие ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, с появлением вакцины от COVID-19.
Ведомости вчера в 01:46
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
Моя Москва.онлайн вчера в 12:39
Политика
Трамп допустил пересмотр торговой сделки с Китаем
Глава Белого дома Дональд Трамп допустил пересмотр торговой сделки с КНР.
Expert.ru 11:35
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов
Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
Lisa.ru 05:30
Политика
Раскрыты детали новых санкций США против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода "Северный поток — 2", сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа.
РИА Новости 03 июня в 14:23
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Армия и оружие
Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе
Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru вчера в 05:32
Политика
В Молдавии опубликовали запись разговора Додона с упоминанием Путина
Ранее (в мае был опубликован другой фрагмент записи) Додон говорил, что Плахотнюк использует Реницэ как политический и манипулятивный инструмент, «сливая» тому «обработанные кадры».
РБК 11:24
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Религия
Троицкая родительская суббота: за кого и как можно молиться
В народе считается, что Троицкая суббота — единственный день в году, когда можно поминать самоубийц.
РИА Новости 01:00
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ вчера в 15:10
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло
Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
Общество
Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
Общество
«Норникель» берет аварию на себя
Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ 09:48
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела
Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru 02:36
Происшествия
Суд отправил под домашний арест гендиректора РВК Повалко
Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора "Российской венчурной компании" Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 11:38
Культура
Sony выпустила кинематографичный ролик по The Last of Us Part II
В конце мая NEWS.ru рассказал, что Sony и студия Naughty Dog в рамках выпуска State of Play показали новый геймплей The Last of Us Part II.
News.ru 03 июня в 10:39
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета вчера в 02:45
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Авто
Lada признан худшим брендом в мире
Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru 06:58
Политика
Фетисов благодарит Бога за обучение дочери в США
Цензуры.Нет вчера в 11:19
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
Космос
SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon
Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки.
Lenta.ru вчера в 11:17