Финансы
ПРАЙМРубль снижается к доллару и евро в начале дня
Курс рубля снижается к доллару и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга рос на 23 копейки – до 68,9 рубля, курс евро поднимался на 6 копеек, до 77,22 рубля.
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Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
ИА Запад24 вчера в 10:05
Общество
Для разных групп населения будет создано несколько вакцин от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для разных групп населения появится несколько вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:40
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
Глава Удмуртии Александр Бречалов вылечился от коронавируса
Глава Удмуртии Александр Бречалов вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.
Российская газета 06:57
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Общество
С 6 июня на Кубани откроют парки и набережные
В субботу, 6 июня, в Краснодарском крае откроют парки и набережные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
СочиСтрим 06:23
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru вчера в 07:47
Авто
Mazda 3 может получить турбированный двигатель
Автоновости дня 02:55
Общество
Синоптики предупредили о тридцатиградусной жаре в Москве
В столичном регионе ожидается июльская жара, заявила главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова.
РИА Новости 06:19
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Вести.Ru вчера в 02:32
Политика
Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Экономика
Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии
В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru 02:48
Экономика
На Украине выросли цены на фрукты и ягоды
Известия вчера в 20:51
Общество
В России за сутки выявлен 8831 новый случай коронавируса
Всего по данным на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека.
Известия 03:36
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Общество
Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
Технологии
Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов
Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Известия вчера в 23:24
Политика
Белоруссия готова к обсуждению более глубокой интеграции с Россией
Белоруссия и Россия осенью текущего года могут вернуться к обсуждению дорожных карт по углублению интеграции в рамках Союзного государства.
Евразия Daily 06:37
Общество
«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры
Компания AFI Development и группа "Тинькофф" подписали соглашение сроком на 12 лет об аренде строящегося бизнес-центра AFI Square на улице Грузинский Вал.
Вести.Ru 04:12
Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Vprognoze.ru 04:18
Наука
Раскрыта самая незащищенная от коронавируса группа крови
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России наиболее уязвимы к коронавирусу пациенты со второй группой крови.
Lenta.ru вчера в 11:53
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03