Курс рубля снижается к доллару и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга рос на 23 копейки – до 68,9 рубля, курс евро поднимался на 6 копеек, до 77,22 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро в начале дня

Общество МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 666

Общество Глава Удмуртии Александр Бречалов вылечился от коронавируса Глава Удмуртии Александр Бречалов вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях. 7

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 22

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 147

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 481

Общество Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. 593

Общество Синоптики предупредили о тридцатиградусной жаре в Москве В столичном регионе ожидается июльская жара, заявила главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова. 9

Политика Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией. 11

Экономика Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. 729

Общество В России за сутки выявлен 8831 новый случай коронавируса Всего по данным на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека.

Общество Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.

Технологии Эксперт рассказал о способах прослушки смартфонов Как понять, находится ли ваш телефон на прослушке, рассказал в четверг, 4 июня, в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 244

Политика Белоруссия готова к обсуждению более глубокой интеграции с Россией Белоруссия и Россия осенью текущего года могут вернуться к обсуждению дорожных карт по углублению интеграции в рамках Союзного государства.

Общество «Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры Компания AFI Development и группа "Тинькофф" подписали соглашение сроком на 12 лет об аренде строящегося бизнес-центра AFI Square на улице Грузинский Вал. 105

Наука Раскрыта самая незащищенная от коронавируса группа крови Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России наиболее уязвимы к коронавирусу пациенты со второй группой крови. 41