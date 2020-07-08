Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
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Рубль укрепляется в поисках равновесия: доллар ниже 71 рубля

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Курс доллара снизился до 71,08 рубля, евро вырос до 80,64

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Доллар дешевеет, евро растет в начале торгов на «Московской бирже»

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Курс валют 9 июля: доллар и евро снижаются на торгах

Свободная Пресса04:25

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,92 рубля

Аргументы и Факты06 июля в 04:14
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Общество

Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве

Блог Сергея Собянина Принимая во внимание эти позитивные тенденции, и с учетом рекомендаций санитарных врачей я принял решение ПРОДОЛЖИТЬ ОТМЕНУ ОГРАНИЧЕНИЙ, прежде всего, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению.
Российская газета 05:33
10
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
3K
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
475
Политика

Володин предложил провести анализ международных соглашений России

Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
10
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru вчера в 15:30
4
Происшествия

В Башкирии отклонили четыре ходатайства о помиловании осужденных

Уфа, 9 июля 2020, 10:16 — REGNUM Четыре ходатайства о помиловании осужденных не поддержали в Башкирии.
REGNUM 03:16
4
Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
152
Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
РБК 05:49
2
Здоровье

Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом

Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Алтапресс 04:46
10
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Брайтон», Салах оформил дубль

В матче 34-го тура чемпионата России «Брайтон энд Хоув Альбион» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3. Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 17:12
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
3
Общество

К сотрудникам «Открытой России» и депутату Галяминой пришли с обысками

Следственный комитет проводит обыск у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и муниципального депутата Юлии Галяминой, сообщила РБК председатель «Открытой России» Анастасия Буракова.
РБК 02:12
973
Энергетика

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
1,1K
Здоровье

224 новых случая коронавируса выявлено в Нижегородской области

224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области за минувшие сутки.
Время Н 03:38
45
Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в Instagram на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
1
Политика

В Сербии возбудили уголовные дела за участие в беспорядках

Верховная прокуратура в Белграде возбудила 25 уголовных дел в отношении зачинщиков беспорядков в столице Сербии.
RT на русском 05:34
7
Происшествия

Около 200 литров отработанного мазута попало в реку Сайма в Сургуте

Отработанный мазут на площади до 250 кв. метров обнаружен в реке Сайма на территории Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), всего в водоем попали около 200 литров мазута.
ТАСС 04:37
Происшествия

Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке

Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.
Газета.Ru 05:47
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП.
Известия вчера в 19:48
255
Происшествия

Россиянин найден мертвым в Паттайе

Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
2
Происшествия

Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

РБК вчера в 19:28
14
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
220
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова вспомнила, как ее бросил муж, узнав о раке сына

Малышу поставили страшный диагноз. Вердикт врачей звучал как приговор: нейробластома — одна из самых агрессивных форм рака.
StarHit.ru 05:00
Общество

Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату

Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Российская газета 05:51
2
Политика

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке.
РБК 02:46
5
Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан по подозрению в коррупции, сообщили в Следственном комитете России (СКР).
Коммерсантъ 00:58
86
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
3K
Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Planet Today вчера в 07:35
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Иностранные спецслужбы, работающие против России, причастны к убийству блогера-чеченца в Австрии, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Газета.Ru 03:52
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