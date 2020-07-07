Финансы
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:39, Ашберн
Здоровье
Известно, в каких районах Башкирии находятся заболевшие коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Минздрав региона, в Башкирии больно коронавирусом 405 человек.
ToDay News Ufa 00:00
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошло «не в самой корректной форме».
РБК 05:19
Общество
В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
Общество
Пациенты с коронавирусом стали чаще умирать в Алтайском крае
Лидером по соотношению числа умерших к выявленным случаям COVID-19 в СФО стал Красноярский край с показателем в 1,93%.
АМИТЕЛ 06:45
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Наука
Организм может до выработки антител уничтожить коронавирус COVID-19
В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что у 30% пациентов, у которых болезнь протекала бессимптомно, и у всех лиц с выраженными симптомами присутствовал T-клеточный ответ.
Evo-rus.com вчера в 13:02
Фигурное катание
Навка вошла в состав жюри премии ISU Skating Awards
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, сообщается на странице организации в Instagram.
Газета.Ru 05:17
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Общество
В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
Шоу-бизнес
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным младенцем.
Актуальные Новости 05:39
Политика
Медведев охарактеризовал отношения с Путиным
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным товарищескими и добрыми, пишет "Комсомольская правда".
Народные новости 05:10
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Происшествия
Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал
Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Политика
Песков не увидел связи между убийством в Австрии и Кадровым
По мнению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, за убийством в Австрии чеченца стоят «спецслужбы, работающие против России».
REGNUM 06:50
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области
Утром в четверг, 9 июля, на трассе в Самарской области столкнулись две машины: в результате аварии два человека получили смертельные травмы.
Dorinfo.ru 04:55
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
Здоровье
226 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
На 7 июля на территории Свердловской области у 14 529 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 07 июля в 03:56
Кино
«Человека-волка» с Райаном Гослингом снимет режиссёр «Апгрейда»
Студия Universal Pictures определилась с кандидатом на роль режиссёра ремейка фильма «Человек-волк», вышедшего в 1941 году.
News.ru 05:22
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Общество
Режим ограничений в Красноярском крае продлили до 9 августа
Режим ограничений в Красноярском крае продлен до 9 августа. Такое решение принял губернатор в связи с угрозой распространения коронавируса.
Вести.Ru 06:59
Общество
Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату
Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Российская газета 05:51
Наука
Запрограммировали на съемки: искусственный интеллект впервые исполнит роль в кино
Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит роль в фильме под названием «Б». Это первый подобный случай в кинематографе.
Вечерняя Москва вчера в 09:54
Общество
ФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР
В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали.
Коммерсантъ 06:06
Кино
Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel
Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news вчера в 13:59
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости вчера в 06:19
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Происшествия
В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России
Паттайя, Таиланд, 9 июля 2020, 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя.
REGNUM 06:42