На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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Общество Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. 92

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