Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть

Российская национальная валюта снижается к доллару и евро на открытии торгов Московской бирже 7 июля. Это происходит на фоне снижения нефтяных котировок на международных торгах. Курс доллара в начале торговой сессии вырос на 18 копеек и составил 72,01 руб.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:12

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:11

Доллар неожиданно вырос из-за падения нефти

Телеканал 360°07 июля в 04:23

Рубль дорожает в начале торгов

Банки.ру03:40

Рубль растет к доллару и мало меняется к евро

ПРАЙМ03:10

Доллар и евро растут в начале торгов 8 июля

Экономика сегоднявчера в 03:15

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Происшествия

Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела

RT на русском вчера в 19:11
2,8K
Политика

Медведев назван вероятным преемником Путина

Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет вчера в 06:03
431
Происшествия

Во время пожара в жилом доме Пензы погибли три человека

Вести.Ru 03:47
1
Политика

Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
30
Футбол

«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова

"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
1,7K
Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
59
Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
1,9K
Общество

В Туле последствия непогоды ликвидируют более 100 спасателей

В ликвидации последствий непогоды привлечены 150 человек. От регионального МЧС – 110 человек и 34 единиц техники.
Тульские Известия вчера в 18:21
6
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма

В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма, произошедшего в октябре 2018 года в Архангельской области.
Газета.Ru вчера в 16:42
20
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
403
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
2,5K
Происшествия

В Волгоградской области ликвидировали почти все природные пожары

Ландшафтные пожары в нескольких районах Волгоградской области ликвидированы, сотрудники МЧС продолжают проливку очагов возгорания в последнем из трех пострадавших муниципалитетов - Калачевском, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.
ТАСС 03:48
11
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
308
Общество

В Москве выявили минимальное с 5 апреля число новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявлено 568 новых случаев коронавирусной инфекции.
Известия 04:04
Шоу-бизнес

Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
9
Экономика

Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
26
Политика

Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
2
Политика

Медведев оценил условие США присоединить к СНВ-3 другие страны

В результате 22 июня представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 03:42
2
Общество

Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
37
Футбол

Павлюченко вошел в число лучших нападающих «Тоттенхэма»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вошёл в рейтинг лучших нападающих "Тоттенхэма".
Pravda.Ru 02:40
Общество

Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor вчера в 03:07
28
Общество

Минтранс оценит готовность аэропортов РФ к возобновлению международного авиасообщения

Минтранс РФ до 13 июля оценит готовность аэропортов РФ к возобновлению международного авиасообщения, говорится в протоколе заседания оперштаба Голиковой.
ТАСС 04:31
Футбол

В «Уфе» поддержали решение Газизова перейти в «Спартак»

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался о решении генерального директора клуба Шамиля Газизова перейти в московский "Спартак" на аналогичную должность.
Газета.Ru 03:41
Происшествия

Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга

Сотрудники полиции проверяют сообщение о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
РИА Новости 04:20
1
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Газета.Ru 03:52
334
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
311
Общество

В России предложили запретить алкоголь в поездах

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
157
Общество

В Красноярском крае продлили режим ограничений

Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
43
Технологии

«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России

«МегаФон» эксперты признали лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:28
165
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное