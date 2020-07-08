Финансы
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
RT на русском 13:04
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 06:48
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости 07 июля в 13:23
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости 06:04
Политика
Отбывший срок за госизмену российский журналист Григорий Пасько рассказал «Ъ», почему не признает своей вины
Журналист газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» Григорий Пасько был арестован 23 ноября 1997 года в аэропорту Владивостока.
Коммерсантъ 05:01
Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Технологии
Дуров обвинил Apple в уничтожении стартапов по всему миру
Создатель Telegram Павел Дуров в своем блоге рассказал, как Apple не дает развиваться разработчикам, обвинив в тотальном контроле.
Деловое.ТВ 13:26
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
Общество
Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года
Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс 11:16
Политика
В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.
РИА Новости 13:40
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Здоровье
В Набережные Челны приедет министр здравоохранения России
Михаил Мурашко посетит автоград завтра в первой половине дня Министр здравоохранения России Михаил Мурашко впервые посетит Набережные Челны с рабочим визитом, сообщают «Челнинские известия».
Челны-ТВ 07:50
Общество
Sony показала, как будут выглядеть игры на PlayStation 5 на примере Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony показала, как будут выглядеть физические копии игр для PlayStation 5. На официальном сайте компания опубликовала две фотографии обложек Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.
Cyber.sports.ru 13:35
Футбол
ФК ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках
Поражение "Динамо" от "Урала" (1:2) в 27-м туре Российской премьер-лиги гарантировало ЦСКА место среди участников еврокубков сезона-2020/21.
Интерфакс-Спорт 13:43
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
Политика
Роскомнадзор передал МВД данные по фейкам СМИ-иноагентов о голосовании
В МВД переданы материалы для привлечения СМИ-иноагентов к ответственности за распространение недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Взгляд.ру 11:55
Политика
Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ
На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor вчера в 08:42
Происшествия
63 человека заразились коронавирусом за сутки на Кубани
С начала пандемии в Краснодарском крае выявлено 6523 случая заболевания COVID-19.
Знамя труда (г. Тимашевск) 04:48
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Игры
Blizzard пообещала не переносить World of Warcraft: Shadowlands
ИА Красная Весна вчера в 15:56
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Наука
На Аляске найден фрагмент окаменелой челюсти редкого динозавра
Небольшой фрагмент окаменелой челюсти с Аляски представляет собой редкий пример останков юного дромеозаврида динозавра из Арктики.
Planet Today вчера в 17:38
Политика
Spiegel: министры Германии отказались участвовать в саммите G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава немецкого министерства финансов Олаф Шольц отказались от участия в министерской встрече в рамках саммита G7, проведение которой планировалось 29 июля в Вашингтоне, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
Газета.Ru 12:47
Шоу-бизнес
Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми
Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Политика
Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России
Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме.
Lenta.ru 13:32
Футбол
«Ростов» отказался продавать Шомуродова в «Гент» за 5 млн евро
"Ростов" отказался продавать нападающего Элдора Шомуродова.
Soccer.ru 09:33