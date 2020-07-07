Финансы
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
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Происшествия
Экс-доцент СПбГУ Соколов в день убийства звонил в посольство Франции
Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в день преступления звонил в посольство Франции.
МР7.ру вчера в 01:21
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции
Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев от имени СПЧ предложил провести амнистию по всем административным штрафам за нарушение самоизоляции в период пандемии.
Интерфакс 08:05
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском вчера в 01:10
Общество
Депутат МГД Титов: Трамвайная сеть Москвы может дойти до ЗелАО при условии привлечения частного инвестора
Трамвайная сеть Москвы может дойти до Зеленограда, проект может быть реализован на условиях государственно-частного партнерства.
Агентство Москва 07:08
Политика
Песков: работа кремлевского пула исключает нарушение закона о гостайне
Представители СМИ спросили, может ли журналист кремлевского пула собирать чувствительную информацию и передавать её спецслужбам.
REGNUM 06:47
Происшествия
Пожар в Волгоградской области угрожает хутору
Волгоградская правда 08:22
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 06:06
Политика
Украина расторгла меморандум с Россией по борьбе с терроризмом
Меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом Москва и Киев подписали в июле 2012 года в Ялте.
РИА Новости 07:50
Происшествия
Росздравнадзор: возгорания в больницах произошли не от аппаратов ИВЛ
После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку.
Вести.Ru 08:31
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Единоборства
Емельяненко принял вызов Харитонова
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на обращение другого бойца, Сергея Харитонова, который призвал разрешить их спор на ринге.
Известия 08:15
Общество
Защита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова
Защита обжаловала заключение под стражу подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 08:08
Политика
Суд Киева продлил до 10 октября следствие по делу Порошенко
По решению Печерского районного суда Киева, до 10 октября было продлено следствие в отношении экс-лидера Украины Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР) страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство Укринформ.
Инфорос 05:55
Футбол
«Краснодар» начал переговоры по трансферу Миранчука
В ближайшее время планируется начать переговоры с руководством «Локомотива».
Нева Спорт 07:53
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
Происшествия
Голландская полиция обнаружила камеры пыток в транспортных контейнерах
Полиция Нидерландов арестовала 6 человек после обнаружения семи транспортных контейнеров, переоборудованных в камеры пыток.
Известия 01:20
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43
Политика
Иран отказался выплачивать компенсации семьям погибших в сбитом Boeing
Иран отказался выплачивать компенсации семьям украинцев, погибших в сбитом в январе 2020 года украинском Boeing 737.
Lenta.ru 06:26
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
Происшествия
На Ямале пропавшую двухлетнюю девочку нашли мертвой
Российская газета 06:44
Политика
Бывшего журналиста «Коммерсанта» задержали по обвинению в госизмене
Как сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос», в которой он работает последние несколько месяцев, Сафронову предъявили обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена).
В курсе.ру вчера в 04:56
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
Общество
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
Российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» уступает только ракете Илона Маска Falcon 9, однако превосходит по своим техническим характеристикам все остальные носители в мире.
Lenta.ru вчера в 23:34