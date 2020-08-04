Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Политика
Лукашенко напомнил о месте Белоруссии в клубе космических держав
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал вдуматься в факт присутствия Белоруссии в клубе космических держав.
Rambler News Service 06:00
Общество
Сбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян
Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%.
РБК 07:03
Общество
В Казани около ТЦ оборудовали парковку для женщин
Парковочные места окрасили в розовый цвет. Такие парковки есть в большинстве стран, включая ОАЭ, Швейцарию и Южную Корею.
Evo-rus.com 02:10
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Здоровье
В семи больницах Екатеринбурга возобновили оказание плановой медпомощи
«В штатный режим работы переведены отделения семи медицинских организаций, работающих на территории Екатеринбурга: нейрохирургического корпуса ГКБ № 40, НИИ ОММ, 354-го окружного военного клинического госпиталя, ЦГКБ № 1, областной детской клинической больницы, отделения реабилитации ЦГБ № 3, отделения областной наркологической больницы», – сообщили сегодня в региональном оперштабе.
Новый День 02:28
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
REGNUM вчера в 07:31
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Гаджеты
Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием
Как отмечают эксперты, некоторые ноутбуки и айфоны помогают пользователю выдерживать такой режим — они прекращают зарядку на уровне 60-80%, даже если остаются подключенными к сети.
ИА Красная Весна 02 августа в 23:15
Общество
Осужденного за шпионаж американца Уилана перевели в колонию в Мордовии
Осужденного за шпионаж гражданина США и ряда других стран Пола Уилана перевели в исправительную колонию ИК-18 в Мордовии.
Газета.Ru 07:27
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.
RT на русском 06:30
Экономика
Грузовой терминал Пулково сменил владельца
Peterburg2.ru 06:36
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
Происшествия
В прессовом цехе «ГАЗа» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Сегодня в 13:24 в Центр управления в кризисных ситуация поступил сигнал о пожаре в прессовом цехе "ГАЗа" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Российская газета 08:18
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Технологии
Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»
Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 01:36
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Хоккей
Рижское «Динамо» подписало контракт с Галимовым
В прошлом сезоне вратарь играл за «Металлург» и «Трактор». Станислав Галимов стал игроком рижского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
Советский спорт 08:14
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков
Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
Армия и оружие
Эсминцу США USS Porter потребовался ремонт после учений в Черном море
Известно, что за две недели до подписания контракта американский эсминец с указанным локатором на борту вошел в акваторию Черного моря, где проводились учения с румынским фрегатом Regina Marina.
Экономика сегодня 03:25
Армия и оружие
Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Утверждены тактико-технические требования на создание замены украинских тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.
Lenta.ru 06:08
Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Ранее в СМИ журналист заявлял, что связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью и намерен добиваться от следствия справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.
Интерфакс 07:57
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
Кино
Режиссер «Сумерек» заявила о продолжении вампирской саги
Снять продолжение было бы весело и увлекательно, но Роб сейчас Бэтмен, а Кристен участвует в миллионе прекрасных проектов.
Evo-rus.com вчера в 08:14
Футбол
Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию
"Зенит" сыграет в матче Суперкубка России с московским "Локомотивом". Игра пройдет в Москве 7 августа и станет первой в новом сезоне.
РИА Новости 05:19