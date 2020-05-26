Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 70,98-71,17 рубля.
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Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:23

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:03

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:10

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:16

Курс доллара: Сбербанк обновил прогноз по рублю

Expert.ru00:58

Доллар на «Московской бирже» торгуется на уровне 71,07 руб., евро - 77,89 руб

Финмаркет03:20

Почему рубль укрепляется, несмотря на экономический спад, вызванный пандемией

ТАССвчера в 08:00
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Общество

Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии

Pravda.Ru вчера в 05:23
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Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы

В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
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Общество

В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

Российская газета вчера в 22:30
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Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
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Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
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Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
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Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
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Авто

Хэтчбек Kia Rio обновился и стал умеренным гибридом

Хэтчбек стал первым умеренным гибридом марки; получил роботизированную трансмиссию iMT, продвинутую мультимедийку UVO Connect, а также расширенный набор электронных помощников.
Motor вчера в 05:02
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Происшествия

В Екатеринбурге пропала школьница

Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 03:08
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Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
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Армия и оружие

ЛНА назвала странными заявления США о российских самолетах в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) считает странными утверждения США о том, что Россия якобы перебросила в Ливию боевые самолеты для поддержки ЛНА.
Коммерсантъ 00:44
Гаджеты

Apple решила выпустить полностью беспроводной iPhone

Согласно утечкам, в этом году Apple выпустит iPhone с разъемом Lightning, однако это будет последняя модель с подобным интерфейсом.
Профиль вчера в 16:06
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Шоу-бизнес

Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино

Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor 24 мая в 09:26
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Армия и оружие

Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска

РИА Новости 03:27
Здоровье

В Самарской области повысился коэффициент распространения коронавируса

Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Самарской области замедлились. Однако ситуация по-прежнему остается нестабильной.
Самара-ГИС 02:58
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Общество

Мишустин посоветовал россиянам провести отпуск в России

«Лучше и безопаснее – провести отпуск в своей стране», — подчеркнул премьер.
Forbes 25 мая в 07:30
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
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Шоу-бизнес

Пугачева поздравила Орбакайте с днем рождения старыми фотографиями

Дважды поздравила Алла Пугачева с днем рождения свою старшую дочь Кристину Орбакайте, которой в понедельник исполнилось 49 лет.
Московский Комсомолец 25 мая в 10:39
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Здоровье

В Японии предупредили родителей об опасности масок для детей

Маска может вызвать осложнения, вплоть до асфиксии. Кроме того, маска вызывает перегрев и усиливает нагрузку на сердце малыша.
МедиаКорСеть вчера в 06:57
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 5839 человек

RT на русском 02:39
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Здоровье

Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса

Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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Армия и оружие

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

РБК вчера в 19:46
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Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 25 мая в 05:09
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Общество

Минниханов и Шаймиев приняли участие в гашении марки к 100-летию ТАССР

Inkazan 02:51
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