Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 70,98-71,17 рубля.

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

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