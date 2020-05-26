Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 70,98-71,17 рубля.
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Общество
Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии
Pravda.Ru вчера в 05:23
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы
В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Авто
Хэтчбек Kia Rio обновился и стал умеренным гибридом
Хэтчбек стал первым умеренным гибридом марки; получил роботизированную трансмиссию iMT, продвинутую мультимедийку UVO Connect, а также расширенный набор электронных помощников.
Motor вчера в 05:02
Происшествия
В Екатеринбурге пропала школьница
Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 03:08
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
Армия и оружие
ЛНА назвала странными заявления США о российских самолетах в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) считает странными утверждения США о том, что Россия якобы перебросила в Ливию боевые самолеты для поддержки ЛНА.
Коммерсантъ 00:44
Гаджеты
Apple решила выпустить полностью беспроводной iPhone
Согласно утечкам, в этом году Apple выпустит iPhone с разъемом Lightning, однако это будет последняя модель с подобным интерфейсом.
Профиль вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино
Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor 24 мая в 09:26
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Здоровье
В Самарской области повысился коэффициент распространения коронавируса
Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Самарской области замедлились. Однако ситуация по-прежнему остается нестабильной.
Самара-ГИС 02:58
Общество
Мишустин посоветовал россиянам провести отпуск в России
«Лучше и безопаснее – провести отпуск в своей стране», — подчеркнул премьер.
Forbes 25 мая в 07:30
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
Шоу-бизнес
Пугачева поздравила Орбакайте с днем рождения старыми фотографиями
Дважды поздравила Алла Пугачева с днем рождения свою старшую дочь Кристину Орбакайте, которой в понедельник исполнилось 49 лет.
Московский Комсомолец 25 мая в 10:39
Здоровье
В Японии предупредили родителей об опасности масок для детей
Маска может вызвать осложнения, вплоть до асфиксии. Кроме того, маска вызывает перегрев и усиливает нагрузку на сердце малыша.
МедиаКорСеть вчера в 06:57
Общество
В Москве от коронавируса вылечились ещё 5839 человек
RT на русском 02:39
Здоровье
Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса
Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Экономика
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 25 мая в 05:09
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33