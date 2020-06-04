Финансы
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро в начале торгов 4 июня
На открытии торгов в четверг, 4 июня, курс рубля снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара поднялся на 20 коп. и составил 68,87 руб.
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Политика
Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске
Силовое давление на бизнес в России недопустимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:05
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 03 июня в 14:34
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Футбол
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал миллиардером
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, заработавшим миллиард долларов.
Вести.Ru 05:45
Происшествия
В Новгородской области задержали «вора в законе»
В Новгородской области задержали "вора в законе", сфера влияния которого распространялась на Санкт-Петербург, Новгородскую и Ленинградскую области.
Российская газета вчера в 11:07
Происшествия
Мэр Екатеринбурга прокомментировал гибель мужчины при штурме квартиры
Екатеринбург, 5 июня 2020, 09:55 — REGNUM Инцидент с гибелью человека в ходе штурма квартиры СОБРом в Екатеринбурге пока не стоит называть убийством, заявил мэр Александр Высокинский.
REGNUM 02:55
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
РИА Новости 06:29
Общество
В Липецкой области снимают первый этап ограничений
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что при личном разговоре глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала готовность Липецкого региона к снятию ограничений.
ГТРК Липецк 05:47
Общество
Власти Москвы заявили, что самый острый период ограничений позади
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица уже преодолела наиболее острый период ограничений по COVID-19.
Газета.Ru 06:26
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Авто
Бренд Lada признали худшим в мире
Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe 05:32
Политика
В Кремле допустили обращение Путина к нации по поправкам к Конституции
Президент РФ Владимир Путин обратится к нации по вопросу поправок к Конституции, если сочтет нужным.
Вечерняя Москва 06:13
Шоу-бизнес
Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд мира
Второе место в списке рэпер Канье Вест, который является мужем Ким Кардашьян, бюджет которого составляет около 200 миллионов, а тройку лидеров замыкает теннисист Роджер Федерер, чье состояние достигло более 100 миллионов долларов.
ГЛАС.RU вчера в 11:36
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Армия и оружие
Появилось видео перевозки захваченного Ми-35 фельдмаршала Хафтара
Вечерний курьер 06:45
Футбол
Автобус с игроками «Бенфики» закидали камнями
После матча 26 тура чемпионата Португалии по футболу с "Тонделой" (0:0) автобус с игроками по дороге со стадиона подвергся нападению со стороны неизвестных — его закидали камнями.
Piter.tv 03:26
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Общество
Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.
ТАСС 06:39
Религия
Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу
В субботу перед праздником Пятидесятницы Православная Церковь совершает вселенское поминовение всех в вере почивших православных христиан.
Православие в Татарстане 05:09
Космос
Открыт потенциально обитаемый «зеркальный двойник» Земли
Российская газета 04:44
Шоу-бизнес
Пригожин назвал трусом высмеявшего его Охлобыстина
URA.Ru вчера в 04:44
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $41
К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель.
ТАСС 05:00
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня За время время 4398 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией.
MySLO.ru 04:28
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Хоккей
Валерий Брагин возглавил хоккейный клуб СКА
Валерий Брагин назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.
ТАСС Спорт 05:12
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минпромторга по делу о взятке
Начальник одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризван Гайрбеков задержан по уголовному делу о получении взятки.
RT на русском вчера в 18:36
Киберспорт
Valve выпустили обновление Battle Pass
Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru вчера в 20:39
Авто
Новый Renault Logan снова появился на тестах
Тарантас Ньюс 07:00