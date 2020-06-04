На открытии торгов в четверг, 4 июня, курс рубля снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара поднялся на 20 коп. и составил 68,87 руб.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов 4 июня

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