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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 75,96 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 37,35 копейки, составив 75,9645 рубля, свидетельствуют данные биржи.В источнике
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ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,94 руб

ТАСС03:33
Фонтанка.Ру

Евро на торгах движется к 90 рублям

Фонтанка.Рувчера в 03:27
Финмаркет

Доллар подорожал на 37 копеек

Финмаркет05:00
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 75,96 рубля

ПРАЙМ04:34
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:32
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 24вчера в 03:26

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов

Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM05:38
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Киев не планирует больше менять закон об образовании, заявил Кулеба

Украина не планирует больше менять закон об образовании, но обеспечит его имплементацию таким образом, чтобы интересы Румынии были защищены, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
РИА Новости05:08

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Россия и Кипр подписали протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
Российская газета06:19
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