Средневзвешенный курс доллара вырос до 75,96 рубля
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Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 37,35 копейки, составив 75,9645 рубля, свидетельствуют данные биржи.В источнике
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