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Средневзвешенный курс доллара вырос до 75,96 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 37,35 копейки, составив 75,9645 рубля, свидетельствуют данные биржи.В источнике
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RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
Компания

Курс доллара приблизился к 76 рублям

Компания03:19
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:15
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,94 руб

ТАСС03:33
Профиль

Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи до 75,94 руб

Профиль03:44
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:32
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 24вчера в 03:26

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
РИА Новости05:57
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Fitch улучшило до 4,4% прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
Коммерсантъ05:43
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Киев направит в Гаагу материалы по «Иловайскому котлу»

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что в ближайшее время материалы по Иловайской трагедии 2014 года будут направлены в Международный уголовный суд для решения вопроса об открытии производства.
Московский Комсомолецвчера в 16:44
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Разговор без галстуков: Путин научил продвижению по карьерной лестнице

Сегодня во время видеовстречи глава государства вышел на связь с победителями конкурса "Лидеры России" без галстука, поприветствовав их при этом неформально и в некоторой степени просто, по-дружески: "Здорово!"
Царьград07:20
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Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены Алексея Навального

Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сообщил, что письмо супруги оппозиционера Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам.
Русская Планета17:03
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу

Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования, сообщил Роспотребнадзор.
РИА Новости08:17

Режиссер «Миссии невыполнимой 7» показал Тома Круза у пропасти

Режиссер фильма "Миссия невыполнима 7" Кристофер МакКуорри отметил возобновление съемок публикацией на своей странице в Instagram очередной фотографии, на которой запечатлен один из рабочих моментов, а точнее, Том Круз стоящий на грандиозном трамплине, который обрывается над пропастью.
KinoNews.ruвчера в 02:54
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