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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов Мосбиржи

Доллар подорожал на 0,23% — до 75,94 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи утром 8 сентября. Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии поднялся на 0,33% и составил 89,8 рубля. Стоимость нефти Brent снизилась на 0,3% — до 41,87 доллара за баррель.В источнике
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ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,94 руб

ТАСС03:33
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:15
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
Профиль

Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи до 75,94 руб

Профиль03:44
ПРАЙМ

Рубль слабо снижается по инерции на санкционных рисках и дешевеющей нефти

ПРАЙМ03:10
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:32
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 24вчера в 03:26

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.
Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой
РИА Новости04:19
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В Совфеде заявили, что ООН уклоняется от визита в Крым

Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ООН Элизабет Тросселл заявила, что УВКПЧ ООН не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым из-за отсутствия доступа, но готово сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через Украину.
РИА Новости03:37
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новостивчера в 01:00
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В ДНР перенесли артудар по позициям ВСУ под Горловкой на 9 сентября

Напомним, что 5 сентября глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ вооруженным силам республики открыть огонь по украинским военным укреплениям, возведенным в районе поселка Шумы под Горловкой в том случае, если украинская сторона не начнет их ликвидацию.
Евразия Dailyвчера в 08:20
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Адвокат Ефремова прокомментировал просьбу Охлобыстина к Путину

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев прокомментировал телеканалу "Звезда" обращение актера Ивана Охлобыстина к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать артиста.
Газета.Ruвчера в 15:44
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Раскрыты подробности о дешевой Xbox нового поколения

Microsoft ни разу не подтверждала, но и не отрицала, что флагманской игровой приставке пятого поколения Xbox Series X (она выйдет в ноябре) составит компанию "младшая" модель с менее впечатляющими возможностями, но при этом существенно. более доступная.
Вести.Ru00:58
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«Умолял много лет»: Дженсен Эклс заберет «детку» со съемок «Сверхъестественного» после финала

В недавнем интервью Digital Spy актер, полюбившийся фанатам в роли Дина Винчестера, признался, что ему пришлось долгие годы умолять шоураннеров, чтобы они позволили ему увезти вещицу, «на которую он положил глаз с первого дня».
Popcornnews.ru02:20