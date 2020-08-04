Финансы
Аргументы и ФактыКурс доллара снизился до 72,98 рубля
На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,2%, до 72,98 рубля, курс евро подешевел на 1,1%, достигнув отметки в 85,11 рубля. Накануне курс доллара на Московской бирже увеличился на 0,05%, составив 74,46 рубля.
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Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Газета.Ru 11:23
Происшествия
Консул Казахстана в Ливане получил ранения при взрыве в Бейруте
Консул Казахстана в Ливане Спабек Баглан получил ранения при взрыве в порту Бейрута.
РЕН ТВ 13:45
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Армия и оружие
Эсминец Porter ВМС США сломал в Черном море противоракетный радар
Подчеркивается, что эта станция занимает важнейшее место в боевой системе противоракетной обороны Aegis.
Evo-rus.com 02:43
Теннис
Надаль отказался от участия в US Open
Коммерсантъ 14:48
Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
Политика
В минобороны Белоруссии заявили о поддержке Лукашенко на выборах
Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах, сообщается во вторник, 4 августа, на сайте министерства обороны республики.
Известия 10:39
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
Фигурное катание
ISU намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона
Газета.Ru 03:31
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток крупнейшей ошибкой США
Решение США направить свои войска на Ближний Восток является самой большой ошибкой в истории страны.
NewInform 02:36
Шоу-бизнес
Модель привела в ужас поклонников своими настоящими зубами
Бывшая модель и известная телеведущая Кэти Прайс показала свои настоящие зубы. Это вызвало волну критики в соцсетях.
РЕН ТВ 08:13
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
Газета.Ru 11:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале Об этом она рассказала на своей странице в инстаграм.
КМВ Новости 04:19
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Наука
Средневековая мазь оказалась чрезвычайно эффективной убийцей микробов
Мазь, созданная по рецепту тысячелетней давности, эффективно убивает патогенные бактерии и даже, как показал эксперимент, результативно справляется с так называемыми биопленками - стойкими микробными структурами.
Российская газета 08:14
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Кино
Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»
Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
Культуромания 12:55
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.
Astera 11:27
Общество
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09