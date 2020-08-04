Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКурс доллара снизился до 72,98 рубля

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,2%, до 72,98 рубля, курс евро подешевел на 1,1%, достигнув отметки в 85,11 рубля. Накануне курс доллара на Московской бирже увеличился на 0,05%, составив 74,46 рубля.
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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:22

Рубль немного окреп на открытии торгов

News.ru03:56

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

ТАСС03:26

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:24

Курс доллара снизился до 72,98 рубля

Аргументы и Факты04:58

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара снижается на открытии Мосбиржи

Экономика сегодня03:57
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Газета.Ru 11:23
267
Происшествия

Консул Казахстана в Ливане получил ранения при взрыве в Бейруте

Консул Казахстана в Ливане Спабек Баглан получил ранения при взрыве в порту Бейрута.
РЕН ТВ 13:45
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
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Армия и оружие

Эсминец Porter ВМС США сломал в Черном море противоракетный радар

Подчеркивается, что эта станция занимает важнейшее место в боевой системе противоракетной обороны Aegis.
Evo-rus.com 02:43
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Теннис

Надаль отказался от участия в US Open

Коммерсантъ 14:48
Общество

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
6
Хоккей

«Айлендерс» выиграли второй матч в серии с «Флоридой» в плей-офф НХЛ

Metaratings 14:46
Политика

В минобороны Белоруссии заявили о поддержке Лукашенко на выборах

Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах, сообщается во вторник, 4 августа, на сайте министерства обороны республики.
Известия 10:39
8
Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
1,9K
Фигурное катание

ISU намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона

Газета.Ru 03:31
Фигурное катание

Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
1
Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток крупнейшей ошибкой США

Решение США направить свои войска на Ближний Восток является самой большой ошибкой в истории страны.
NewInform 02:36
11
Хоккей

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

CT news 11:22
Шоу-бизнес

Модель привела в ужас поклонников своими настоящими зубами

Бывшая модель и известная телеведущая Кэти Прайс показала свои настоящие зубы. Это вызвало волну критики в соцсетях.
РЕН ТВ 08:13
1
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29
1,8K
Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
134
Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
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Футбол

Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»

Газета.Ru 11:54
1
Шоу-бизнес

Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале Об этом она рассказала на своей странице в инстаграм.
КМВ Новости 04:19
14
Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
252
Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
336
Наука

Средневековая мазь оказалась чрезвычайно эффективной убийцей микробов

Мазь, созданная по рецепту тысячелетней давности, эффективно убивает патогенные бактерии и даже, как показал эксперимент, результативно справляется с так называемыми биопленками - стойкими микробными структурами.
Российская газета 08:14
23
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
737
Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
1,1K
Кино

Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»

Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
Культуромания 12:55
2
Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM 04:23
30
Игры

Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation

Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
3
Интернет

В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений

В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.
Astera 11:27
9
Общество

Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
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Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
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