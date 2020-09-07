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Газета.Ru
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и к евро

Рубль падет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос на 14 копеек до 75,57 рубля. Евро поднялся на 15 копеек, до 89,38 рубля.В источнике
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Московский Комсомолец

На открытии торгов выросли курсы доллара и евро

Московский Комсомолец03:35
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и к евро

Газета.Ru03:32
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 2403:26
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАСС03:04
Фонтанка.Ру

Евро на торгах движется к 90 рублям

Фонтанка.Ру03:27

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
310

«Уктусский стрелок» рассказал, как убивал девушек

Екатеринбург, 7 сентября 2020, 12:07 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве двух девушек Алексей А. рассказал следователям, каким образом в августе 2018 года на горе Уктус были убиты две девушки, а также о подготовке к преступлению.
REGNUM05:07
24

«Ъ»: депутат Госдумы пожаловался на Apple в ФАС

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции "Единая Россия" Антон Горелкин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку компании Apple.
Газета.Ru04:33
8

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным.
Ведомости04:44
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Ученые нашли способ, как сделать черную дыру стабильным порталом

Физики из Принстонского университета в США использовали квантовую механику, чтобы найти математическую лазейку, которая, по их мнению, показывает, что можно создать червоточину, достаточно большую для людей и их космических кораблей.
РИА ОмскПрессвчера в 13:41
7

Владимир Машков нашел замену для Максима Матвеева в «Табакерке»

Машков отметил, что пытался достичь с Матвеевым компромисса, но тот занят в слишком большом количестве проектов, в том числе в кинематографе, поэтому не может делать театр своей основной занятостью.
Актуальные Новости04:13
7

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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