Рубль снижается к доллару и к евро
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Рубль падет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос на 14 копеек до 75,57 рубля. Евро поднялся на 15 копеек, до 89,38 рубля.В источнике
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