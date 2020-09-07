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Газета.Ru
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и к евро

Рубль падет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос на 14 копеек до 75,57 рубля. Евро поднялся на 15 копеек, до 89,38 рубля.В источнике
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Московский Комсомолец

На открытии торгов выросли курсы доллара и евро

Московский Комсомолец03:35
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
Фонтанка.Ру

Евро на торгах движется к 90 рублям

Фонтанка.Ру03:27
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАСС03:04
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и к евро

Газета.Ru03:32
ПРАЙМ

Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

ПРАЙМ03:11

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября заявил, что белорусская разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, в котором говорится о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБК03:47
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В Германии возбудили уголовное дело против вора в законе из Мурманска

Прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества против мурманского вора в законе Степана Фурмана, сообщает управление ФСБ России по Мурманской области.
Коммерсантъ03:29
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Брянский фильм победил на международном фестивале в Москве

Фильм «Нездоровится» по рассказу Стивена Кинга, который сняла команда брянцев, стал победителем в номинации для регионального кино на 8-м Международном молодежном кинофестивале SKEY Sinema, завершившемся в Москве.
Город3204:16
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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