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Газета.Ru
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и к евро

Рубль падет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос на 14 копеек до 75,57 рубля. Евро поднялся на 15 копеек, до 89,38 рубля.В источнике
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Московский Комсомолец

На открытии торгов выросли курсы доллара и евро

Московский Комсомолец03:35
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10
Фонтанка.Ру

Евро на торгах движется к 90 рублям

Фонтанка.Ру03:27
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 2403:26
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и к евро

Газета.Ru03:32
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАСС03:04
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере
ТАССвчера в 06:17
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МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло данные о разговоре, запись которого опубликовало белорусское телевидение, в котором, как утверждал Минск, власти Польши и Германии обсуждают фальсификацию отравления Алексея Навального, сообщил ТАСС.
РБК03:47
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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Смартфоны Huawei получат сразу HarmonyOS 3.0

Источник добавил, что HongMengOS 3.0 «будет готова к работе с мобильными телефонами», а первый смартфон с этой операционной системой будет анонсирован во второй половине следующего года.
iXBT.com00:55