Курс рубля продолжает снижаться к доллару и перешел к росту против евро после символического снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск понедельника рос на 21 копейку – до 70,41 рубля, курс евро снижался на 14 копеек, до 79,06 рубля.

Рубль снижается к доллару и растет к евро

Происшествия Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.

Шоу-бизнес «Минирование» суда сорвало развод Пелагеи и Ивана Телегина Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании суда заставило перенести заседание по расторжению брака хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи.

Политика Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценилвидеоролик, где певец Филипп Киркоров изображает десантника-гея, записывающего видеообращение своему сослуживцу. 11

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 352

Общество Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. 1,3K

Политика Из России высылают двух дипломатов Чехии Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений". 1,1K

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд. 867

Здоровье В краевой диагностический центр зашла с проверкой комиссия минздрава Почему сотрудникам диагностического центра ничего толком не объяснили и нет ли здесь нарушений - именно в этом предстоит разобраться комиссии.

Фигурное катание Туктамышева ответила на критику из-за откровенных фото Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных фотографий в социальных сетях.

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 4

Политика Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием Посол США заявил, что его страна требует немедленного освобождения своего гражданина, а вынесенный Мосгорсудом приговор назвал «насмешкой над правосудием». 780

Финансы РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов. 42

Здоровье На Камчатке заработал шестой госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом Бывший военный госпиталь в городе Елизово на Камчатке перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом, он стал шестым медучреждением подобного типа на полуострове, сообщается на сайте регионального правительства.

Спорт В Токио заявили о возможном переносе Олимпиады В конце марта оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что открытие Игр должно состояться 23 июля 2021 года, а Паралимпийским играм будет дан старт 24 августа.

Общество Правительство России расширило меры поддержки безработных Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе. 2,1K

Происшествия Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте В понедельник в социальных сетях появились видео с камеры из лифта дома №18Д на улице Вильского, на которых видно, как женщина нанесла несколько ударов по голове девочке, на вид ребенку около трех лет. 232

Экономика ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты «Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков»,— говорится в письме (имеется в распоряжение «РИА Новости»).