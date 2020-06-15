Финансы
ПРАЙМРубль снижается к доллару и растет к евро
Курс рубля продолжает снижаться к доллару и перешел к росту против евро после символического снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск понедельника рос на 21 копейку – до 70,41 рубля, курс евро снижался на 14 копеек, до 79,06 рубля.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 23:47, Ашберн
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
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«Минирование» суда сорвало развод Пелагеи и Ивана Телегина
Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании суда заставило перенести заседание по расторжению брака хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи.
АБН 12:33
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WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Политика
Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценилвидеоролик, где певец Филипп Киркоров изображает десантника-гея, записывающего видеообращение своему сослуживцу.
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В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
РИА Новости 19:56
Общество
В Тульской области откроются строительные магазины
С завтрашнего дня в Тульской области откроются строительные магазины и пляжи.
Первый Тульский 15:49
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
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Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник 05:45
Здоровье
В краевой диагностический центр зашла с проверкой комиссия минздрава
Почему сотрудникам диагностического центра ничего толком не объяснили и нет ли здесь нарушений - именно в этом предстоит разобраться комиссии.
Алтапресс 20:18
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику из-за откровенных фото
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных фотографий в социальных сетях.
Взгляд.ру 13:19
Экономика
Власти отменили «банковский роуминг» в России
«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня.
Новое Время 31 вчера в 06:43
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Общество
В Горном Алтае подтвердили 279 случаев заражения SARS-CoV-2
Горно-Алтайск, 15 июня 2020, 06:29 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 279.
REGNUM вчера в 23:29
Политика
Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием
Посол США заявил, что его страна требует немедленного освобождения своего гражданина, а вынесенный Мосгорсудом приговор назвал «насмешкой над правосудием».
РБК 06:00
Финансы
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 18:57
Здоровье
На Камчатке заработал шестой госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом
Бывший военный госпиталь в городе Елизово на Камчатке перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом, он стал шестым медучреждением подобного типа на полуострове, сообщается на сайте регионального правительства.
ТАСС 23:35
Общество
Власти США собираются с июля возобновить смертную казнь
В июле после почти 20-летнего перерыва в США возобновят смертные казни.
Известия 22:52
Спорт
В Токио заявили о возможном переносе Олимпиады
В конце марта оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что открытие Игр должно состояться 23 июля 2021 года, а Паралимпийским играм будет дан старт 24 августа.
ТК Звезда 23:28
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
В понедельник в социальных сетях появились видео с камеры из лифта дома №18Д на улице Вильского, на которых видно, как женщина нанесла несколько ударов по голове девочке, на вид ребенку около трех лет.
ТАСС 23:23
Экономика
ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты
«Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков»,— говорится в письме (имеется в распоряжение «РИА Новости»).
Коммерсантъ 21:43
Армия и оружие
Количество техники на параде Победы в Белогорске увеличат вдвое
Количество техники, которая примет участие в параде Победы в городе Белогорске в Приамурье в 2020 году увеличат вдвое, сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.
ТАСС 01:00