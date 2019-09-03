Финансы
News.ruРубль снижается к доллару и растёт к евро
На открытии торгов Московской Биржи курс доллара к рублю увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 66,9 рубля, курс евро опустился на 14 копеек, до 73,12 рубля.
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