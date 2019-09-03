Финансы

News.ruNews.ruРубль снижается к доллару и растёт к евро

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара к рублю увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 66,9 рубля, курс евро опустился на 14 копеек, до 73,12 рубля.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

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Курс рубля повышается к доллару и евро в начале торгов Московской биржи

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На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
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Сегодня стали известны результаты жеребьевки 1/16 Кубка России по футболу.
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Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
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В полуфинале US Open Бенчич сыграет с победительницей в паре Бьянка Андрееску (Канада) — Элиза Мертенс (Бельгия).
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

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