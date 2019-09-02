Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.

Общество Суд оштрафовал Любовь Соболь еще на 300 000 рублей Троицкий районный суд Москвы еще на 300 000 руб. оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по статье о повторном нарушении закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Футбол Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену» Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.

Авто Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.

Политика Владимир Путин прибыл во Владивосток Глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет встречи с иностранными лидерами.

Футбол Матч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров Матч отборочного турнира Евро-2020 между Шотландией и Россией обслужит греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает официальный сайт УЕФА.

Гаджеты Samsung готовит еще один складной смартфон Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.

Политика Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией Проект программы действий по интеграции с Россией передали президенту Белоруссии Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.

Политика Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Происшествия Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.

Политика Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР Совместная следственная группа намерена допросить по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 бывшего командира ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежное Владимира Цемаха, который был арестован украинскими властями по подозрению в причастности к трагедии, сообщает AP.

Происшествия Несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне в турецкой Аланье В турецкой Аланье в результате несчастного случая погибла девочка из России.

Культура Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции Американский актер Микки Рурк предстал перед публикой после новой пластической операции.

Наука Анализ мочи поможет быстро диагностировать рак Анализ мочи, которая меняет свой цвет в зависимости от присутствия или отсутствия опухолевых клеток в организме, сможет помогать в диагностике коварной болезни уже в недалеком будущем.

Кино Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за 4 года Почти в три раза упала и посещаемость – с 7,3 млн зрителей в прошлом году до 2,5 млн.

Футбол Роналду в десятый раз стал лучшим португальским футболистом Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал в десятый раз лучшим португальским футболистом года.

Экономика Рекордный урожай в России начал гнить Производители зерна в Калининградской области предупредили о «критической ситуации» из-за невозможности реализовать рекордный урожай пшеницы.

Космос Робот «Федор» поработал дрелью на МКС Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.