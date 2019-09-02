Финансы
ТАССКурс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.
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Наука
В Китае создан гель, который лечит и восстанавливает зубы без пломб
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
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Суд оштрафовал Любовь Соболь еще на 300 000 рублей
Троицкий районный суд Москвы еще на 300 000 руб. оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по статье о повторном нарушении закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Ведомости 11:11
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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Уфолог поймал на видео НЛО-невидимку
UfacityNews.ru вчера в 22:13
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Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену»
Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.
RT на русском 12:40
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
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Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Политика
Владимир Путин прибыл во Владивосток
Глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет встречи с иностранными лидерами.
REGNUM 12:03
Футбол
Матч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров
Матч отборочного турнира Евро-2020 между Шотландией и Россией обслужит греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает официальный сайт УЕФА.
Спорт-Экспресс 09:36
Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily 09:40
Политика
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Проект программы действий по интеграции с Россией передали президенту Белоруссии Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
РИА Новости 09:32
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Происшествия
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Политика
Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР
Совместная следственная группа намерена допросить по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 бывшего командира ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежное Владимира Цемаха, который был арестован украинскими властями по подозрению в причастности к трагедии, сообщает AP.
Коммерсантъ 09:44
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне в турецкой Аланье
В турецкой Аланье в результате несчастного случая погибла девочка из России.
РБК 12:32
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Американский актер Микки Рурк предстал перед публикой после новой пластической операции.
Культуромания 10:56
Наука
Анализ мочи поможет быстро диагностировать рак
Анализ мочи, которая меняет свой цвет в зависимости от присутствия или отсутствия опухолевых клеток в организме, сможет помогать в диагностике коварной болезни уже в недалеком будущем.
MedikForum.ru 08:50
Кино
Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за 4 года
Почти в три раза упала и посещаемость – с 7,3 млн зрителей в прошлом году до 2,5 млн.
RuNews24.ru 03:30
Футбол
Роналду в десятый раз стал лучшим португальским футболистом
Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал в десятый раз лучшим португальским футболистом года.
News.ru 04:02
Экономика
Рекордный урожай в России начал гнить
Производители зерна в Калининградской области предупредили о «критической ситуации» из-за невозможности реализовать рекордный урожай пшеницы.
Lenta.ru 10:57
Космос
Робот «Федор» поработал дрелью на МКС
Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.
Известия 11:19
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
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Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории
Приближающийся к побережью США ураган "Дориан" ослабел до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона.
ТАСС 02:32
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
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