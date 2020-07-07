Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть

Российская национальная валюта снижается к доллару и евро на открытии торгов Московской бирже 7 июля. Это происходит на фоне снижения нефтяных котировок на международных торгах. Курс доллара в начале торговой сессии вырос на 18 копеек и составил 72,01 руб.
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Доллар, нефть и коронавирус на 8 июля

Право.рувчера в 05:43

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:11

Курс рубля начал снижаться к бивалютной корзине утром во вторник

Интерфакс07 июля в 03:28

Рубль дорожает в начале торгов

Банки.рувчера в 03:40

Рубль перешел к легкому росту после снижения на старте торгов

ПРАЙМвчера в 03:11

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01

Рубль укрепился к доллару и евро

Финансовая газета06 июля в 04:18
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Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

BFM.ru 00:21
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Общество

Во время протестов в Белграде пострадали около 20 полицейских

BFM.ru 02:21
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Экономика

Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
5
Общество

Врио главы Хабаровского края будет назначен Путиным

Назначить временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края вместо Сергея Фургала, задержанного по делу о покушении на убийство, должен президент страны Владимир Путин.
Известия вчера в 22:06
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Культура

Новое реалити-шоу The Sims Spark’d выйдет этим летом

Piter.tv 01:37
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
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Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
1,4K
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,8K
Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
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Экономика

Мосбиржа запустит торги акциями Apple, Facebook и Microsoft в августе

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начнутся 17 августа 2020 года, рассказал журналистам глава управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций Владимир Овчаров.
РБК вчера в 09:33
7
Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
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Общество

В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах

Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:53
7
Футбол

Федун: Тедеско останется главным тренером в следующем сезоне

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун подтвердил, что Доменико Тедеско останется на посту главного тренера "красно-белых" в следующем сезоне.
РИА Новости вчера в 16:19
Общество

В ОП предложили запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте.
Газета.Ru 01:12
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
185
Экономика

«Яндекс.Лавка» отправляется на полки

В случае с СТМ исключаются траты на маркетинг и за выход на полку ритейлера.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Технологии

В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook

Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 07 июля в 05:44
34
Футбол

Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.
Daily Storm вчера в 14:46
Игры

Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея

7 июля студия Hangar 13 опубликовала геймплейный тизер Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru 07 июля в 11:33
12
Гаджеты

Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством

Компания может прекратить обязательное комплектование зарядками устройств вслед за американской Apple, которая также в 2020 году намерена перестать включать в комплект новых устройств зарядное устройство.
РЕН ТВ вчера в 19:07
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Кино

Джуд Лоу сыграет Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна»

Многие другие студии выпустили свои версии этой истории на большие и маленькие экраны, включая картины Стивена Спилберга «Капитан Крюк» (1991) и Джо Райта «Пэн: Путешествие в Нетландию» (2015).
Inc-news.ru вчера в 08:02
2
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
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Игры

Blizzard пообещала не переносить World of Warcraft: Shadowlands

ИА Красная Весна вчера в 15:56
Игры

Deadly Premonition 2 предсказуемо вызвала неоднозначную реакцию критиков

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise выйдет 10 июля текущего года на Nintendo Switch.
3DNews 02:03
Происшествия

Росздравнадзор завершил проверку аппаратов ИВЛ «Авента-М»

«В настоящее время АО «Уральский приборостроительный завод» проводит корректирующие мероприятия, в том числе, включающие отзыв и перепроверку аппаратов «Авента-М», находящихся в обращении», — говорится в сообщении на сайте Росздравнадзоре.
АБН вчера в 09:34
97
Происшествия

Экс-замглавы Барнаула приговорен к 5 годам колонии за взятки

Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко к пяти годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 млн рублей.
Газета.Ru 01:57
3
Авто

Toyota запатентовала поворотники для автомобиля, который ездит боком

Новые поворотники разработаны для машины с колесами, способными поворачиваться на 90 градусов.
Evo-rus.com вчера в 02:24
2
Общество

Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля

Запуск музыкального стримингового сервиса Spotify в России состоится 15 июля, сообщает американское издание Variety со ссылкой на источники.
ПРАЙМ вчера в 19:43
25
Авто

Компания Subaru создала новую версию седана WRX S4

Японская компания Subaru разработала новую версию седана WRX S4.
Goroday.ru вчера в 11:24
Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
12
Как работают Яндекс.Новости?
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