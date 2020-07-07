Финансы
МоссоветКурс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая
Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая. Кроме того, курс доллара приближается к 72 рублям – он достиг 71,73 рубля.
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Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
Политика
КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.
РИА Новости 17:27
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
Футбол
Каррера может снова возглавить «Спартак»
МИР 24 10:05
Игры
PC-версия Halo 3 выйдет 14 июля
The GEEK 10:11
Происшествия
Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
Футбол
Юрий Семин: «Я сто раз предлагал Бориса Ротенберга на пост спортивного директора „Локомотива“»
Сто раз предлагал (голос Семина становится чуть веселым – примечание Sports.ru).
Sports.ru 17:30
Общество
Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»
В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16
Игры
Microsoft покажет новые игры для Xbox Series X 23 июля
Мероприятие от Microsoft начнется 23 июля в 19:00 по московскому времени. Игроков ждет показ грядущих игр для Xbox Series X, Xbox One и РС.
Srnsk вчера в 17:24
Политика
ФСБ распространила видео задержания советника главы Роскосмоса
ФСБ России распространила видеозапись задержания по подозрению в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова возле его дома в Москве.
ТАСС 05:04
Космос
Земляне могут увидеть кратер Королев на Марсе
Лед в кратере Королев сохраняется круглый год, создавая естественную холодную ловушку.
Первый Тульский 04 июля в 18:25
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 18:17
Происшествия
Пожар возник в пятизвездочной гостинице Radisson в Грузии
В грузинском регионе Кахетия загорелся пятизвездочный отель Radisson Collection.
Известия 17:48
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Общество
Томский Оперштаб опроверг слухи о скоплении тел в «ковидном» морге
Оперштаб Томской области опроверг данные о скоплении в морге тел умерших от COVID-19.
Вестник 01:35
Армия и оружие
Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было
Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение вчера в 01:45
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Poco M2 Pro стоимостью до $200
Компания Poco, являющаяся дочерним брендом Xiaomi, выпускающим устройства исключительно для индийского рынка, представила смартфон Poco M2 Pro — аналог Redmi Note 9 Pro с улучшенными показателями быстрой зарядки.
NewInform 10:36
Политика
В деле Сафронова не фигурирует статья о поставках самолетов в Египет
По словам адвоката Ивана Палова, в деле советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в работе на западные спецслужбы, не содержатся отсылки на его статью от 2019 года в "Коммерсанте" о поставках российских истребителей в Египет.
Московский Комсомолец 17:46
Общество
Белый дом назвал заявления племянницы Трампа смехотворными
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни прокомментировала скандальную книгу племянницы президента США Мэри Трамп.
Взгляд.ру 16:27
Здоровье
Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения
В больницу города Баян-Нур поступил пациент зараженный бубонной чумой.
Evo-rus.com 10:10
Культура
Финалист шоу «Замуж за Бузову» станет ведущим нового шоу на ТНТ
Финалист шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков станет новым ведущим проекта "Битва дизайнеров".
Народные новости 13:47
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Авто
Audi готовит к выходу новый купе-кроссовер Audi Q5 Sportback
Фотошпионы засекли на тестах прототип кроссовера Audi Q5 Sportback, премьера которого намечена на конец 2020 или начало 2021 года.
Picsnews.net 02:58
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в Серии А
Газета.Ru 17:50
Общество
Президент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Вести.Ru 11:52
Футбол
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место в АПЛ
«Кристал Пэлас» дома уступил «Челси» со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Уилфрид Заа и Кристиан Бентеке, а у команды Фрэнка Лэмпарда отличились Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Тамми Абрахам.
Metaratings 15:00
Армия и оружие
Армия РФ получит в 2020 году новые системы ЗРК С-500 «Прометей»
В армию России в текущем году планируются поставить новые ракетные системы (ЗРС) С-500 "Прометей".
РЕН ТВ 17:50