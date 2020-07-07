Финансы

МоссоветМоссоветКурс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая. Кроме того, курс доллара приближается к 72 рублям – он достиг 71,73 рубля.
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Рубль продолжает дешеветь к доллару и евро

Газета.Ru12:45

Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю

News.ru03:07

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:14

Курс валют 7 июля: рубль снизился на открытии торгов

Свободная Пресса04:25

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля

ТАСС03:02

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

BFM.ruвчера в 04:23
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
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Политика

КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.
РИА Новости 17:27
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Транспорт

Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля

Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
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Футбол

Каррера может снова возглавить «Спартак»

МИР 24 10:05
Игры

PC-версия Halo 3 выйдет 14 июля

The GEEK 10:11
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Происшествия

Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили

Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
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Футбол

Юрий Семин: «Я сто раз предлагал Бориса Ротенберга на пост спортивного директора „Локомотива“»

Сто раз предлагал (голос Семина становится чуть веселым – примечание Sports.ru).
Sports.ru 17:30
Общество

Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»

В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16
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Общество

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru 11:51
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Игры

Microsoft покажет новые игры для Xbox Series X 23 июля

Мероприятие от Microsoft начнется 23 июля в 19:00 по московскому времени. Игроков ждет показ грядущих игр для Xbox Series X, Xbox One и РС.
Srnsk вчера в 17:24
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Политика

ФСБ распространила видео задержания советника главы Роскосмоса

ФСБ России распространила видеозапись задержания по подозрению в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова возле его дома в Москве.
ТАСС 05:04
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Космос

Земляне могут увидеть кратер Королев на Марсе

Лед в кратере Королев сохраняется круглый год, создавая естественную холодную ловушку.
Первый Тульский 04 июля в 18:25
9
Игры

Релиз игры-ремейка Mafia: Definitive Edition отложили на месяц

REGNUM 16:55
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Политика

США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета

США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 18:17
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Происшествия

Пожар возник в пятизвездочной гостинице Radisson в Грузии

В грузинском регионе Кахетия загорелся пятизвездочный отель Radisson Collection.
Известия 17:48
Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
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Общество

Томский Оперштаб опроверг слухи о скоплении тел в «ковидном» морге

Оперштаб Томской области опроверг данные о скоплении в морге тел умерших от COVID-19.
Вестник 01:35
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Армия и оружие

Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было

Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение вчера в 01:45
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
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Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Poco M2 Pro стоимостью до $200

Компания Poco, являющаяся дочерним брендом Xiaomi, выпускающим устройства исключительно для индийского рынка, представила смартфон Poco M2 Pro — аналог Redmi Note 9 Pro с улучшенными показателями быстрой зарядки.
NewInform 10:36
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Политика

В деле Сафронова не фигурирует статья о поставках самолетов в Египет

По словам адвоката Ивана Палова, в деле советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в работе на западные спецслужбы, не содержатся отсылки на его статью от 2019 года в "Коммерсанте" о поставках российских истребителей в Египет.
Московский Комсомолец 17:46
Общество

Белый дом назвал заявления племянницы Трампа смехотворными

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни прокомментировала скандальную книгу племянницы президента США Мэри Трамп.
Взгляд.ру 16:27
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Здоровье

Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения

В больницу города Баян-Нур поступил пациент зараженный бубонной чумой.
Evo-rus.com 10:10
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Культура

Финалист шоу «Замуж за Бузову» станет ведущим нового шоу на ТНТ

Финалист шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков станет новым ведущим проекта "Битва дизайнеров".
Народные новости 13:47
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Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
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Авто

Audi готовит к выходу новый купе-кроссовер Audi Q5 Sportback

Фотошпионы засекли на тестах прототип кроссовера Audi Q5 Sportback, премьера которого намечена на конец 2020 или начало 2021 года.
Picsnews.net 02:58
Футбол

«Милан» обыграл «Ювентус» в Серии А

Газета.Ru 17:50
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Президент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Вести.Ru 11:52
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Футбол

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место в АПЛ

«Кристал Пэлас» дома уступил «Челси» со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Уилфрид Заа и Кристиан Бентеке, а у команды Фрэнка Лэмпарда отличились Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Тамми Абрахам.
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Армия и оружие

Армия РФ получит в 2020 году новые системы ЗРК С-500 «Прометей»

В армию России в текущем году планируются поставить новые ракетные системы (ЗРС) С-500 "Прометей".
РЕН ТВ 17:50
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