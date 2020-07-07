Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть

Российская национальная валюта снижается к доллару и евро на открытии торгов Московской бирже 7 июля. Это происходит на фоне снижения нефтяных котировок на международных торгах. Курс доллара в начале торговой сессии вырос на 18 копеек и составил 72,01 руб.
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Доллар, нефть и коронавирус на 8 июля

Право.ру05:43

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:11

Рубль укрепился к доллару и евро

Финансовая газета06 июля в 04:18

Рубль после двух дней снижения растет на фоне дорожающей нефти

ПРАЙМвчера в 14:25

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля

ТАССвчера в 03:02

Обновился курс рубля по отношению к доллару и евро

Невские Новости06 июля в 06:24

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
2,3K
Общество

67 случаев заражения коронавирусом выявили в Кузбассе

За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 67 новых пациентов с диагнозом «коронавирус». Из больниц выписаны 35 человек.
Evo-rus.com 06 июля в 02:15
1
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ 21:59
13
Политика

Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2»

Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС.
Российская газета 15:57
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Происшествия

Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который по данным следствия является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
РИА Новости 21:08
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Общество

Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
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Политика

Боль и страдание спецслужб Запада: сербы ответили Америке на критику Путина и поправок в Конституцию

Автор статьи Бранко Влахович уверен, что Запад поспособствовал высокой явке россиян на голосование по поправкам в Основной закон.
Rusvesna.su 21:38
Шоу-бизнес

Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору.
CT news 16:04
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Общество

В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа

Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни — художника, разработавшего концепцию статуи.
РИА Новости 20:42
Здоровье

Московский врач назвал Забайкалье ковидным курортом в сравнении с другими регионами

Вы знаете, вот то, что мы видим в Забайкалье, — это ковидный курорт условно.
Чита.Ру 19:47
Происшествия

Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде

Lenta.ru 17:58
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Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

На юго-запад Японии обрушились сильные ливни, жертвами которых, по последним данным. стали по меньшей меря пятбдесят два человека, двенадцать считаются пропавшими без вести.
Страна Советов on-line вчера в 14:33
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Космос

Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу

Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика вчера в 08:28
Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
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Происшествия

На Сахалине начальника поискового отряда МЧС поймали на взятках

Южно-Сахалинск, 9 июля 2020, 03:48 — REGNUM На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова.
REGNUM 20:48
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Политика

The National Interest (США): настало время решить спор о Курильских островах (The National Interest)

Давний спор по поводу Курильских островов между Россией и Японией продолжает оставаться нерешенным, однако состоявшийся диалог свидетельствует о некоторых интересных тенденциях.
ИноСМИ 19:05
Общество

Число случаев коронавируса в США превысило 3 млн

Число подтверждённых за время пандемии случаев коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах к настоящему времени превысило 3 млн.
RT на русском 11:59
Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости 21:01
Футбол

Иванович улетел в Сербию из-за несчастья в семье

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович улетел в родную Сербию из-за несчастья в семье. Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».
Евро-футбол.ру 12:38
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
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Наука

Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания

Live24 вчера в 04:47
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 14:19
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Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
356
Здоровье

Врач предупредила об опасности комариных укусов

Врач-дерматолог Лариса Алексеева рассказала, что комариные укусы в целом не представляют серьезную угрозу для человека.
ФедералПресс 20:30
Футбол

«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России

РБК вчера в 14:05
Общество

Новосибирский минздрав объяснил рост смертности в регионе

Число смертей в июне 2020 года в Новосибирской области по сравнению с маем выросло на 400 и составило 3606, следует из официальной статистики органов ЗАГС региона.
Тайга.инфо 06:58
33
Общество

Кинотеатры в Алтайском крае не откроют 15 июля

Кинотеатрам Алтайского края не разрешат возобновить работу с 15 июля.
АМИТЕЛ 06:10
Общество

Более 80 семей в Удмуртии получили медали «За любовь и верность»

Более 80 семей в Удмуртии удостоены медалей «За любовь и верность».
RT на русском 12:05
6
Армия и оружие

Иран и Сирия подписали соглашение о военном сотрудничестве

Иран и Сирия в среду, 8 июля, подписали всеобъемлющее соглашение о военном сотрудничестве.
News.ru 06:53
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