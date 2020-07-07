Финансы
Экономика сегодняРубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть
Российская национальная валюта снижается к доллару и евро на открытии торгов Московской бирже 7 июля. Это происходит на фоне снижения нефтяных котировок на международных торгах. Курс доллара в начале торговой сессии вырос на 18 копеек и составил 72,01 руб.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 22:34, Ашберн
Общество
67 случаев заражения коронавирусом выявили в Кузбассе
За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 67 новых пациентов с диагнозом «коронавирус». Из больниц выписаны 35 человек.
Evo-rus.com 06 июля в 02:15
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ 21:59
Политика
Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2»
Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС.
Российская газета 15:57
Происшествия
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который по данным следствия является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
РИА Новости 21:08
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Политика
Боль и страдание спецслужб Запада: сербы ответили Америке на критику Путина и поправок в Конституцию
Автор статьи Бранко Влахович уверен, что Запад поспособствовал высокой явке россиян на голосование по поправкам в Основной закон.
Rusvesna.su 21:38
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору.
CT news 16:04
Общество
В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа
Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни — художника, разработавшего концепцию статуи.
РИА Новости 20:42
Здоровье
Московский врач назвал Забайкалье ковидным курортом в сравнении с другими регионами
Вы знаете, вот то, что мы видим в Забайкалье, — это ковидный курорт условно.
Чита.Ру 19:47
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
Lenta.ru 17:58
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
На юго-запад Японии обрушились сильные ливни, жертвами которых, по последним данным. стали по меньшей меря пятбдесят два человека, двенадцать считаются пропавшими без вести.
Страна Советов on-line вчера в 14:33
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика вчера в 08:28
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Происшествия
На Сахалине начальника поискового отряда МЧС поймали на взятках
Южно-Сахалинск, 9 июля 2020, 03:48 — REGNUM На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова.
REGNUM 20:48
Политика
The National Interest (США): настало время решить спор о Курильских островах (The National Interest)
Давний спор по поводу Курильских островов между Россией и Японией продолжает оставаться нерешенным, однако состоявшийся диалог свидетельствует о некоторых интересных тенденциях.
ИноСМИ 19:05
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило 3 млн
Число подтверждённых за время пандемии случаев коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах к настоящему времени превысило 3 млн.
RT на русском 11:59
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости 21:01
Футбол
Иванович улетел в Сербию из-за несчастья в семье
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович улетел в родную Сербию из-за несчастья в семье. Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».
Евро-футбол.ру 12:38
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Наука
Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Live24 вчера в 04:47
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 14:19
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Здоровье
Врач предупредила об опасности комариных укусов
Врач-дерматолог Лариса Алексеева рассказала, что комариные укусы в целом не представляют серьезную угрозу для человека.
ФедералПресс 20:30
Футбол
«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
РБК вчера в 14:05
Общество
Новосибирский минздрав объяснил рост смертности в регионе
Число смертей в июне 2020 года в Новосибирской области по сравнению с маем выросло на 400 и составило 3606, следует из официальной статистики органов ЗАГС региона.
Тайга.инфо 06:58
Общество
Кинотеатры в Алтайском крае не откроют 15 июля
Кинотеатрам Алтайского края не разрешат возобновить работу с 15 июля.
АМИТЕЛ 06:10
Общество
Более 80 семей в Удмуртии получили медали «За любовь и верность»
Более 80 семей в Удмуртии удостоены медалей «За любовь и верность».
RT на русском 12:05
Армия и оружие
Иран и Сирия подписали соглашение о военном сотрудничестве
Иран и Сирия в среду, 8 июля, подписали всеобъемлющее соглашение о военном сотрудничестве.
News.ru 06:53