Российская национальная валюта снижается к доллару и евро на открытии торгов Московской бирже 7 июля. Это происходит на фоне снижения нефтяных котировок на международных торгах. Курс доллара в начале торговой сессии вырос на 18 копеек и составил 72,01 руб.

Рубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть

Армия и оружие Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет "CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter. 118

Шоу-бизнес Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей Оксана отметила, что со своей стороны была полностью готова прекратить отношения с супругом и подать заявление на развод, но её остановил страх за собственных детей. 10

Экономика Российские пенсионеры получат единовременно свыше 12 тысяч рублей Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что более 1,5 млн пенсионеров могут рассчитывать на выплату в сумме 12 700 рублей. 1

Политика Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп. 2

Общество Лоза раскритиковал играющих в КВН студентов Студенты, которые играют в КВН, не уделяют должного внимания учебе и из-за этого выпускаются «недоученными», считает музыкант Юрий Лоза. 15

Футбол Федун: Тедеско останется главным тренером в следующем сезоне Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун подтвердил, что Доменико Тедеско останется на посту главного тренера "красно-белых" в следующем сезоне.

Политика Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. 188

Происшествия Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении. 3

Футбол «Ростов» подпишет контракт с японским полузащитником Хасимото Руководство «Ростова» достигло соглашения с«Токио» о переходе полузащитника Кенто Хасимото, который в ближайшее время прибудет в Россию, сообщает официальный сайт «Ростова».

Экономика Суд разрешил британскому банку Cynergy не платить по долгу Вексельбергу Высокий суд Англии, а теперь и Апелляционный суд признали, что Cynergy соблюдали условия кредитного договора — если бы они не перестали платить по кредиту, то США могли ввести вторичные санкции против самого банка, за транзакции с лицом, находящимся по персональными американскими санкциями.

Общество Никиту Джигурду задержали в Дивеево Во время составления протокола Джигурда заявил полицейскому, что тот оскорбил его «чувства верующего», посоветовал ему любить бога и пообещал уволить губернатора Глеба Никитина, который «нарушает закон Российской Федерации», а также стал цитировать Высоцкого. 119

Гаджеты Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10. 108