Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть

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Российская национальная валюта снижается к доллару и евро на открытии торгов Московской бирже 7 июля. Это происходит на фоне снижения нефтяных котировок на международных торгах. Курс доллара в начале торговой сессии вырос на 18 копеек и составил 72,01 руб.
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Доллар, нефть и коронавирус на 8 июля

Право.рувчера в 05:43

Доллар неожиданно вырос из-за падения нефти

Телеканал 360°07 июля в 04:23

Доллар вырос на Московской бирже до 72 рублей

МИР 2407 июля в 04:16

Доллар резко вырос из-за дешевеющей нефти

Профиль07 июля в 03:47

Рубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть

Экономика сегодня07 июля в 03:45

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля

ТАСС07 июля в 03:02
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Происшествия

Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

РИА Новости вчера в 21:08
1,7K
Происшествия

Задержан директор Приморского океанариума

BFM.ru 00:37
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Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36
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Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
661
Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
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Общество

В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах

Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:53
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Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
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Шоу-бизнес

Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей

Оксана отметила, что со своей стороны была полностью готова прекратить отношения с супругом и подать заявление на развод, но её остановил страх за собственных детей.
CT news вчера в 16:11
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Армия и оружие

Эволюция РПК: Россия получит новый усовершенствованный пулемет

Помимо всего прочего, «шестнадцатый» РПК получил очень удобную рукоятку и встроенный пенал с принадлежностями для чистки.
Слово и Дело вчера в 06:45
9
Экономика

Российские пенсионеры получат единовременно свыше 12 тысяч рублей

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что более 1,5 млн пенсионеров могут рассчитывать на выплату в сумме 12 700 рублей.
iReactor 00:40
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Политика

Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
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Общество

Лоза раскритиковал играющих в КВН студентов

Студенты, которые играют в КВН, не уделяют должного внимания учебе и из-за этого выпускаются «недоученными», считает музыкант Юрий Лоза.
Известия 00:07
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Энергетика

Польская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне Стокгольмским арбитражем.
Известия вчера в 18:34
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Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

У координаторов «Открытой России» и муниципального депутата Юлии Галяминой сегодня утром проходят обыски, сообщила Галямина в Twitter.
BFM.ru 00:21
31
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ вчера в 21:59
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
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Футбол

Федун: Тедеско останется главным тренером в следующем сезоне

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун подтвердил, что Доменико Тедеско останется на посту главного тренера "красно-белых" в следующем сезоне.
РИА Новости вчера в 16:19
Политика

Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM вчера в 14:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину

Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении.
Lenta.ru вчера в 16:02
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Технологии

На Хэллоуин выйдет вторая часть The Dark Pictures: трейлер

На Xbox One, PlayStation и ПК новая часть The Dark Pictures Anthology: Little Hope выйдет 30 октября.
МонаВиста вчера в 13:52
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Наука

Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»

«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com вчера в 01:21
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Футбол

«Ростов» подпишет контракт с японским полузащитником Хасимото

Руководство «Ростова» достигло соглашения с«Токио» о переходе полузащитника Кенто Хасимото, который в ближайшее время прибудет в Россию, сообщает официальный сайт «Ростова».
Чемпионат вчера в 21:36
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
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Происшествия

Бывший замглавы алтайского Минздрава пойдёт под суд за взятку

Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд.
ПолитСиб.Ру вчера в 23:20
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Экономика

Суд разрешил британскому банку Cynergy не платить по долгу Вексельбергу

Высокий суд Англии, а теперь и Апелляционный суд признали, что Cynergy соблюдали условия кредитного договора — если бы они не перестали платить по кредиту, то США могли ввести вторичные санкции против самого банка, за транзакции с лицом, находящимся по персональными американскими санкциями.
Ведомости вчера в 23:11
Происшествия

В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали после выхода из эфира «Эха Москвы».
Ведомости вчера в 10:36
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
306
Общество

Никиту Джигурду задержали в Дивеево

Во время составления протокола Джигурда заявил полицейскому, что тот оскорбил его «чувства верующего», посоветовал ему любить бога и пообещал уволить губернатора Глеба Никитина, который «нарушает закон Российской Федерации», а также стал цитировать Высоцкого.
Подъём вчера в 12:00
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Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру 06 июля в 16:22
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Происшествия

Взято под стражу руководство нижегородской структуры «Газпрома»

Взято под стражу руководство нижегородской структуры «Газпрома» В Нижнем Новгороде по обвинению во взяточничестве арестован гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай.
Коммерсантъ вчера в 14:13
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Как работают Яндекс.Новости?
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