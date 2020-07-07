Финансы
Экономика сегодняРубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть
Российская национальная валюта снижается к доллару и евро на открытии торгов Московской бирже 7 июля. Это происходит на фоне снижения нефтяных котировок на международных торгах. Курс доллара в начале торговой сессии вырос на 18 копеек и составил 72,01 руб.
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Армия и оружие
В Баренцевом море начались масштабные учения Северного флота
Актуальные Новости вчера в 02:55
Общество
В России выявили 6509 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6509 и составляет 707 301, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:36
Политика
Медведев дал лайфхак желающим стать президентом
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев дал совет тем, кто хочет стать президентом.
РИА Новости 03:46
Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
RT на русском вчера в 19:11
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Политика
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке.
РБК 02:46
Кино
Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel
Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news вчера в 13:59
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru вчера в 09:49
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
Общество
Источник рассказал, в чем обвиняют Фургала
Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 03:48
Гаджеты
Samsung перенесла релиз MicroLED TV
Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung активно работает над созданием новых телевизоров, которые будут занимать громадную площадь и предоставят возможность не думать о проекторах.
Megaobzor.com 03:48
Финансы
Рубль растет к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в четверг, 9 июля, рубль растет к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:12
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
RT на русском вчера в 15:49
Политика
Володин предложил провести анализ международных соглашений России
Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
Evo-rus.com 02:48
Общество
Роулинг подписала письмо против насаждения толерантности
Lenta.ru вчера в 19:31
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
Авто
Toyota запатентовала поворотники для автомобиля, который ездит боком
Новые поворотники разработаны для машины с колесами, способными поворачиваться на 90 градусов.
Evo-rus.com вчера в 02:24
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Локомотивом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:37
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Общество
Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене
По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru 07 июля в 17:26
Шоу-бизнес
23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой
Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Экономика
Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года
Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.
Российская газета вчера в 22:20