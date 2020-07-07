Российская национальная валюта снижается к доллару и евро на открытии торгов Московской бирже 7 июля. Это происходит на фоне снижения нефтяных котировок на международных торгах. Курс доллара в начале торговой сессии вырос на 18 копеек и составил 72,01 руб.

Рубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть

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