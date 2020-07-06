Энергетика
Экономика сегодняРубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть
Курс евро увеличился на 7 копеек — до 81,30 рубля. Сентябрьские фьючерсы североморской нефти марки Brent сокращаются на 1,75% и торгуются по 42,72 доллара за баррель. Контракты по поставку американской нефти WTI также теряют в цене — до 40,20 доллара за бочку (-1,06%).
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Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса
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