Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть

Курс евро увеличился на 7 копеек — до 81,30 рубля. Сентябрьские фьючерсы североморской нефти марки Brent сокращаются на 1,75% и торгуются по 42,72 доллара за баррель. Контракты по поставку американской нефти WTI также теряют в цене — до 40,20 доллара за бочку (-1,06%).
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Rambler News Service04:09

Цена нефти Brent достигла $43,1 за баррель

Известиявчера в 03:02

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:23

В эпицентре внимания нефти остаётся отметка $40

REGNUM03:08

ЕК повысила прогноз цены Brent в 2020 году до $41,8 за баррель

ПРАЙМ04:02

Рубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть

Экономика сегодня03:45

Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

Взгляд.рувчера в 01:03
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Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество

Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник.
Газета.Ru 04:15
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество

Внучка Черномырдина повторно проиграла суд за два дома на Рублевке

Русская Планета 04:34
Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается.
Evo-rus.com 01:25
Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM вчера в 08:30
Общество

Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью.
Газета.Ru 03:53
Общество

Стало известно о новых случаях коронавируса в Рязанской области

В Рязанской области за последние сутки подтвердилось заражение коронавирусом у 36 человек, выздоровели 103 пациента.
YA62.ru 03:18
Общество

Правительство сделало доступнее лизинг автомобилей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, расширяющее возможности для лизинга автомобилей.
Российская газета 03:07
Общество

В Мельбурне введут шестинедельный карантин из-за коронавируса

Премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс сообщил о введении в Мельбурне карантина на шесть недель.
Коммерсантъ 02:38
Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

BFM.ru вчера в 11:19
Происшествия

В Атланте протестующие против расизма убили чернокожую девочку

Московский Комсомолец вчера в 09:40
Здоровье

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Передняя часть внедорожника отличается линзованными фарами. Кроме того, автомобиль получит новый бампер и решетку радиатора.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
Футбол

Самуэль Жиго: Москва остаётся «красно-белой»

«Спартак» выиграл ЦСКА дважды за сезон, значит, Москва остаётся «красно-белой».
ГЛАС.RU 04:25
Кино

Джей Джей Абрамс вернет на экраны Джона Константина

Сама студия не комментирует эту информацию. Напомним, что Джон Константин появлялся как на больших, так и на малых экранах.
Kinonews.ru вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Наука

Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз

Live24 01:01
Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского

Великобритания 6 июля опубликовала список людей, причастных к нарушению прав человека, против которых ввели персональные санкции.
Парламентская газета вчера в 12:27
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут.
Lenta.ru 04:18
Здоровье

В области у половины новых инфицированных COVID-19 нашли пневмонию

С начала распространения COVID-19 в области зарегистрировано 2553 заболевших. Из них 1706 человека выздоровели, 40 скончались.
РБК Калининград 04:21
Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
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