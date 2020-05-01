Курс доллара и евро растет почти на один рубль на открытии торгов Московской биржи 4 мая, свидетельствуют данные торговой площадки. Так, американская валюта выросла на 89 копеек, до отметки в 75,29 рубля. Евро, в свою очередь, увеличился по отношению к рублю на 90 копеек и составляет 82,35 рубля.

Рубль снижается к доллару на открытии торгов

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