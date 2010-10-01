Финансы
Экономика сегодняРубль снижается к доллару на торгах Мосбиржи 12 мая
Российский рубль продемонстрировал снижение по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи во вторник, 12 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 04:45, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове
В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
Интерфакс 02:31
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Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций
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В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
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В Москве зафиксировали минимальный прирост заболевших COVID-19 с 1 мая
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РБК 04:22
Общество
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Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
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Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
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Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
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В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Авто
Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу в две смены
DP.RU вчера в 06:22
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Общество
ВТБ раскрыл схему мошенничества с ваучерами за отмененные рейсы
Киричек пояснил, что мошенники сообщают о новой услуге и предлагают обменять отмененный перелет на ваучер.
BFM.ru 03:20
Общество
У зараженных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника
Ученые из США в результате исследования выяснили, что у многих зараженных коронавирусом пациентов развиваются аномальные патологии кишечника.
Lenta.ru вчера в 19:14
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Пугачёва пришла в восторг от клипа своего внука
Внука поддержала знаменитая бабушка, выставив клип на личной странице в соцсети. Зацепило, — прокомментировала Пугачёва клип в Instagram.
News.ru вчера в 05:08
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей
Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:38
Экономика
Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума
Российские банки в апреле одобрили лишь 20% заявок на кредит, что стало минимумом с 2017 года, когда эксперты начали вести такую статистику.
РИА Новости 04:17
Здоровье
В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса
Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:35
Общество
Коронавирус в Усть-Куте выявлен еще у 23 человек
У вахтовиков подрядной организации Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте выявили коронавирус, сообщает ИА «ИрСити».
SIA.ru 04:09
Армия и оружие
«Князь Владимир» вышел в Белое море на контрольные испытания
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Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Происшествия
В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
Кино
Певцов ответил критикам фильма «На Париж»
Рамблер вчера в 16:17
Политика
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции
В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
Происшествия
Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах
Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Известия вчера в 07:13