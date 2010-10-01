Российский рубль продемонстрировал снижение по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи во вторник, 12 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Рубль снижается к доллару на торгах Мосбиржи 12 мая

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