Финансы
Экономика сегодняРубль снижается к доллару на торгах Мосбиржи 12 мая
Российский рубль продемонстрировал снижение по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи во вторник, 12 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Комментарии
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
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Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Шоу-бизнес
Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков
Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru 11 мая в 06:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри и принц Уильям помирились
Принц Гарри и принц Уильям помирились Принцы Гарри и Уильям наконец наладили отношения.
Экспресс газета 04:47
Здоровье
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По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
РБК вчера в 01:24
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ вчера в 13:21
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Наука
Искусственный интеллект научился определять коронавирус
Экономика сегодня вчера в 02:44
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за обрушения перекрытия в доме в Москве
"По поручению прокуратуры Москвы Лефортовская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований жилищного законодательства в связи с обрушением кровельного перекрытия кровельного марша в одном из жилых домов на шоссе Энтузиастов", - сообщили в прокуратуре.
ТАСС 04:28
Здоровье
В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса
Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:35
Общество
Германия и Австрия откроют границу 15 июня
Германо-австрийская граница будет полностью открыта с 15 июня, сообщает Австрийское агентство печати.
Плюс один +1 04:18
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Экономика
ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%.
Газета.Ru 04:19
Музыка
Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета вчера в 09:04
Общество
СПЧ попросит перевести статью о нарушениях на митингах в КоАП
Как сообщил руководитель СПЧ Валерий Фадеев, статья "Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации" должна быть переведена в КоАП.
Московский Комсомолец 02:36
Происшествия
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Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 10:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге умер от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, подполковник полиции, начальник 16-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району Руслан Анисимов.
REGNUM 03:53
Общество
Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло до 1387
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 61, до 1387, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:17
Происшествия
Оскорблявшую детей работницу соцприюта в Уфе отстранили от работы
Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, отстранена от работы до завершения проверки, сообщили ТАСС в среду в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
ТАСС 03:27
Хоккей
Панарин: «Если бы не пошел в хоккей, то гнал бы самогон»
"Если бы не пошел в хоккей, гнал бы самогон в Коркино", - приводит его цитату Sport24.
РЕН ТВ 04:39
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03