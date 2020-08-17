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Smolnarod.ru
Smolnarod.ru

Рубль снижается к евро и доллару

На открытии торгов 17 августа рубль снижается к евро и к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи. Так, курс доллара вырос на 17 копеек – до 73,04 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек – 86,62 рубля.В источнике
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Lenta.ru

Курс евро взлетел

Lenta.ru08:03
RT на русском

Рубль снижается к евро и доллару

RT на русском03:03
Росбалт

Рубль в ходе торгов теснит доллар, но уступает евро

Росбалт03:50
Профиль

Доллар подорожал до 72,95 рублей

Профиль03:40
Интерфакс

Рубль подешевел к евро на 40 копеек

Интерфакс03:33
Smolnarod.ru

Рубль снижается к евро и доллару

Smolnarod.ru03:21
Телеканал 360°

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°05:56
КП - Беларусь

Курс валют в Беларуси на 17 августа: доллар, евро и российский рубль снова подорожали

КП - Беларусь07:39

Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
Белорусский металлургический завод восстановил работу
РИА Новости10:34
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У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известия11:43