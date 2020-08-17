Рубль снижается к евро и доллару

На открытии торгов 17 августа рубль снижается к евро и к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи. Так, курс доллара вырос на 17 копеек – до 73,04 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек – 86,62 рубля.