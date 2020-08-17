Рубль снижается к евро и доллару
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На открытии торгов 17 августа рубль снижается к евро и к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи. Так, курс доллара вырос на 17 копеек – до 73,04 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек – 86,62 рубля.В источнике
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