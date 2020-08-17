Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля

Центробанк установил на 18 августа официальный курс доллара на уровне 72,9676 рубля, что на 24,81 копейки ниже предыдущего показателя, пишет ТАСС. Официальный курс евро повышен на 5,74 копейки, до 86,4666 рубля.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новости06:20
Газета.Ru

Официальный курс доллара снизился до 72,97 рубля

Газета.Ru05:57
RT на русском

Рубль снижается к евро и доллару

RT на русском03:03
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рублей

ТАСС05:53
Росбалт

Банк России опустил официальный курс доллара и повысил евро

Росбалт06:22
Интерфакс

Рубль подешевел к евро на 40 копеек

Интерфакс03:33
Телеканал 360°

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°05:56
КП - Беларусь

Курс валют в Беларуси на 17 августа: доллар, евро и российский рубль снова подорожали

КП - Беларусь07:39

Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Сасман сказал, что в общей сложности он потратил 5415 долларов на техническое обслуживание седана Tesla Model S, причем самые значительные расходы составили 2215 долларов на новую информационно-развлекательную систему и 790 долларов на новый порт зарядки.
Про Кроссоверы03:49
1

Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
118

Кедми указал, что Запад своими действиями подталкивает Минск к Москве

Поведение белорусского лидера Александра Лукашенко вызвало у представителей Запада ощущение слабости главы страны, поэтому они решили повторить украинский сценарий в Минске, заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.
Народные новости15 августа в 05:20
80

Хагелин: у «Вашингтона» есть прекрасная возможность показать всем, кто мы на самом деле

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин поделился ожиданиями от третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-2), который состоится сегодня, 16 августа.
Чемпионатвчера в 10:25

«Аэрофлот» сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР

Дешевых авиабилетов в Советском Союзе никогда не было — средней зарплаты в то время не хватило бы даже на полбилета на рейс Москва — Нью-Йорк, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости08:46
1

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
466

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Lenta.ru08:34
31

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
869

Суд оштрафовал Покровскую больницу за массовое заражение коронавирусом

В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний c 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного КОВИД, среди пациентов Покровской больницы и 87 случаев заболеваний ОРВИ, пневмонии КОВИД, вызванных возбудителем новой коронавирусной инфекции, среди сотрудников учреждения.
Невские Новости08:42
15

Петтеру Нортугу предъявлены обвинения в хранении кокаина

Прокурор выдвинул двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам норвежцу Петтеру Нортугу обвинения в превышении скорости, нахождении за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения и хранении кокаина, сообщает норвежская газета Verdens Gang.
РИА Новости07:01
38

Средняя зарплата учителей в Казани составила 29 тыс. рублей

Больше всех получают учителя из Москвы: порядка 52 тыс. рублей, на втором месте педагоги из северной столицы, которые зарабатывают в среднем около 35 тыс. рублей, а замкнули тройку лидеров специалисты из Екатеринбурга с заработком 29,8 тыс. В Казани уровень зарплаты учителей оказался выше, чем в Перми и Омске, и составил 29 тыс. рублей.
Sntat.ru04:41
47

Пороги для входа в режим налогового мониторинга снижены втрое

Пороги для входа в режим налогового мониторинга снижены втрое Налоговый мониторинг — открытие бухгалтерий компаний перед ФНС в режиме онлайн в обмен на отсутствие неожиданных претензий со стороны службы — может стать популярнее благодаря снижению втрое порогов входа.
Коммерсантъ18:13
8