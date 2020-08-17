Средняя зарплата учителей в Казани составила 29 тыс. рублей

Больше всех получают учителя из Москвы: порядка 52 тыс. рублей, на втором месте педагоги из северной столицы, которые зарабатывают в среднем около 35 тыс. рублей, а замкнули тройку лидеров специалисты из Екатеринбурга с заработком 29,8 тыс. В Казани уровень зарплаты учителей оказался выше, чем в Перми и Омске, и составил 29 тыс. рублей.