Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Smolnarod.ru
Smolnarod.ru

Рубль снижается к евро и доллару

На открытии торгов 17 августа рубль снижается к евро и к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи. Так, курс доллара вырос на 17 копеек – до 73,04 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек – 86,62 рубля.В источнике
Подробнее о событии
Росбалт

Рубль в ходе торгов теснит доллар, но уступает евро

Росбалт03:50
Smolnarod.ru

Рубль снижается к евро и доллару

Smolnarod.ru03:21
Интерфакс

Рубль подешевел к евро на 40 копеек

Интерфакс03:33
Банки.ру

Рубль слабеет в начале валютной сессии

Банки.ру03:30
Профиль

Доллар подорожал до 72,95 рублей

Профиль03:40
ПРАЙМ

Рубль начал неделю небольшим снижением к доллару и евро

ПРАЙМ03:14
Экономика сегодня

Рубль теряет к доллару и евро на старте торгов

Экономика сегодня03:06

Клиническая больница СГМУ возвращается к штатному режиму работы

На базе Саратовского медниверситета был создан Региональный консультативно-ресурсный центр в составе 15 ведущих профессоров, доцентов СГМУ для решения сложных лечебно-диагностических вопросов, возникающих в ходе работы госпиталей Саратовской области, участвующих в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.
Взгляд-инфо01:02
4

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
136

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.
Интерфакс04:06
1

Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом

Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Интерфакс14 августа в 14:01
23

Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

Переговоры с Путиным Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
RT на русскомвчера в 11:47
809

Задержаны напавшие на замгендиректора хлебокомбината в Подмосковье

Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
Известия03:40
3

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
754

Разработчик компьютерной игры Fortnite подал в суд на Apple и Google

Lee Jae-Won / AFLO Американская компания Epic Games, разработавшая популярную видеоигру Fortnite, подала в суд на технологические корпорации Apple и Google после того, как те удалили данное приложение из каталогов магазинов App Store и Google Play.
РЕН ТВ14 августа в 04:55
108