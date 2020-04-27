Финансы
Inc-news.ruРубль снижается к евро и растёт к доллару
В понедельник, 27 апреля, российская национальная валюта в начале торгов снизилась к евро, и выросла к доллару. Курс доллара составляет 74,49 рубля (минус 5 копеек). Курс евро составил 80,79 рубля (плюс 12 копеек).
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Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Комсомольская правда03:30
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Комментарии
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
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Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
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Аргументы и Факты 14:05
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У 40% россиян из-за пандемии сократились доходы
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В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.
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В Сети показали изображения новой Lada 4x4
По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
Автоновости дня 05:53
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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что в столице число госпитализаций с пневмонией за прошедшую неделю возросло на 70%.
Газета.Ru 15:53
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Эксперт объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.
РИА Новости 09:43
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Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости – куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить.
Soccer.ru 13:35
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Вильфанд отметил, что средние температуры увеличились за последние 25 лет и что климатологи уже указывают, что каждые следующие пять лет будут рекордными.
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Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
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Экономика
Банк Японии анонсировал неограниченную покупку гособлигаций
В рамках борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Банк Японии анонсировал неограниченную покупку гособлигаций, а также увеличение объемов выкупа корпоративного долга и упрощение финансирования для банков, сообщает Financial Times.
Вести.Ru 00:25
Авто
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Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
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Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
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Самолеты военно-транспортной авиации доставили оттуда более двухсот тонн стройматериалов на площадку будущего медцентра Западного военного округа в Калининграде.
Взгляд.ру вчера в 09:20
Здоровье
В Липецке трех врачей уволили за халатность при работе с COVID-19
Два замглаврача и старшая медсестра липецких больниц уволены за нарушение правил работы с инфицированными коронавирусом пациентами, сообщает в понедельник администрация области.
РИА Новости 14:46
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Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений
Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
Пункт А 03:28
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ведомости вчера в 14:58
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Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
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Арнольд Шварценеггер станет дедушкой
Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
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Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
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Общество
В Минпромторге заявили о возможности обязать аптеки продавать маски
Правительство может выпустить нормативный акт, который обяжет аптеки продавать не только медицинские, но и гигиенические маски для лица.
РБК 16:29
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Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову
Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru вчера в 09:13
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Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
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Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
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По информации The Athletic, «Челси» может отказаться от приобретения бразильца и рассмотреть альтернативный вариант в лице хавбека «Байера» Кая Хаверца.
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