В понедельник, 27 апреля, российская национальная валюта в начале торгов снизилась к евро, и выросла к доллару. Курс доллара составляет 74,49 рубля (минус 5 копеек). Курс евро составил 80,79 рубля (плюс 12 копеек).

Рубль снижается к евро и растёт к доллару

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