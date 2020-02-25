Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыБиржевой курс евро поднялся выше 71 рубля

В ходе торгов днем во вторник на Московской бирже курс европейской валюты вырос на 2,24%, составив 71,09 рубля. Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.
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