Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль обвалился к доллару и евро на фоне вирусно-биржевой паники

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Рубль снижается к доллару и евро

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В результате следственных действий была установлена причастность к убийству ребенка 63-летнего жителя поселка Звезда, его задержали.
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Более 40 человек скончались на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне.
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Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы

По итогам ответных игр 1/16 финала Лиги Европы по футболу определились 15 участников следующего раунда плей-офф.
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Тренер: Логинов ничего не знал о подаче им иска к сотруднице IBU

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