Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Футбол
Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы
Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.
Происшествия
Четыре человека погибли при ДТП в Кузбассе
Политика
На Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ
С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России.
Общество
Три дороги перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды
На всех автодорогах Алтайского края задействовано порядка 400 единиц техники.
Армия и оружие
США: Гиперзвуковые ракеты РФ ставят Пентагон в безвыходное положение
Развитие Россией гиперзвуковых ракет большой дальности является вызовом для Вашингтона и ставит американские вооруженные силы в безвыходное положение.
Происшествия
В бассейне курганской гостиницы утонул ребенок
Восьмилетний мальчик утонул в открытом бассейне одного из гостиничных комплексов Кургана, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Происшествия
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Кино
Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Происшествия
На Кубани задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки
В результате следственных действий была установлена причастность к убийству ребенка 63-летнего жителя поселка Звезда, его задержали.
Культура
Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»
Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
Авто
На российских дорогах впервые заметили новую «ГАЗель»
ГАЗель NN получила измененный экстерьер, более рельефные формы, иную решетку радиатора, хромированный молдинг и линзованную оптику.
Происшествия
На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
Политика
США рассматривают возможность усиления борьбы с коронавирусом через программу времен холодной войны
Закон был принят в 1950 году после начала Корейской войны.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о путях распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о путях распространения коронавируса COVID-2019.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Экономика
Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
Здоровье
Более 40 человек в текущем эпидсезоне скончались от гриппа на Украине
Более 40 человек скончались на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Футбол
Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы
По итогам ответных игр 1/16 финала Лиги Европы по футболу определились 15 участников следующего раунда плей-офф.
Биатлон
Тренер: Логинов ничего не знал о подаче им иска к сотруднице IBU
Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист Александр Логинов, прояснил ситуацию с иском к сотруднице Международного союза биатлонистов (IBU).
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Космос
Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде
Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых продаваемых смартфонов 2019 года
Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.