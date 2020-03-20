Курсы доллара и евро снизились на закрытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Курсы доллара и евро упали на закрытии торгов

Общество В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.

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Футбол УЕФА не поменяет название Евро-2020 Цюрих, Швейцария, 20 марта 2020, 18:53 — REGNUM УЕФА сообщила, что не будет изменять название чемпионата Европы 2020 года, вопреки переносу на лето 2021 года.