Финансы

Газета.RuГазета.RuКурсы доллара и евро упали на закрытии торгов

Курсы доллара и евро снизились на закрытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
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Рубль вечером перешел к снижению к доллару и евро вслед за возобновившей падение нефтью

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Рубль вырос к евро и доллару на открытии торгов

Rambler News Service20 марта в 03:19

Доллар подешевел до 78,16 рубля

Компания20 марта в 03:08
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«Проект, который не полетел». Bloomberg сообщило, что OneWeb не исключает подачи заявления о банкротстве

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