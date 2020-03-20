Финансы
Газета.RuКурсы доллара и евро упали на закрытии торгов
Курсы доллара и евро снизились на закрытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
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Рубль вечером перешел к снижению к доллару и евро вслед за возобновившей падение нефтью
Интерфакс20 марта в 12:52
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 00:28, Ашберн
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