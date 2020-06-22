Курс рубля незначительно снизился к доллару и евро, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Московскую биржу. Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.

Рубль снизился к доллару и евро

Политика Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани». 111

Политика Болтон рассказал, почему нельзя оставлять Трампа наедине с Путиным Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что российский президент Владимир Путин четко представляет себе национальные интересы Москвы.

Здоровье Прокуратура проверит вспышку коронавируса в онкоцентре Челябинска «В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям администрации медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период пандемии, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов учреждения», – говорится в сообщении прокуратуры. 95

Авто С 1 июля российских водителей ждут нововведения Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 148

Культура Ямальцы получили премии за вклад в культуру Кандидатами на получение премий могут быть деятели культуры и искусства, внесшие значительный вклад в сохранение и развитие традиционной культуры народов Севера и имеющие личные достижения в области культуры и искусства.

Происшествия Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. 2,3K

Происшествия Задержан подозреваемый в поджоге самой высокогорной часовни России В Республике Алтай задержали подозреваемого в поджоге самой высокогорной в России часовни у озера Ак-Кем Усть-Коксинского района, сообщает ТАСС 22 июня. 17

Экономика Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с первого января 2021 года устанавливается в сумме 6 044,48 рубля, в 2022 году - в сумме 6 401,10 рубля, в 2023 году - в сумме 6 759,56 рубля. 9

Происшествия Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю. 86

Экономика СМИ назвали подрядчика, который достроит «Силу Сибири» Ранее СМИ сообщали, что газопровод «Сила Сибири» был запущен в декабре 2019 года при участии президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,7K

Общество В Югре продлили режим самоизоляции "Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении. 25

Политика США прекратят выдачу рабочих виз до конца 2020 года Соединенные Штаты прекратят выдачу некоторых категорий неиммиграционных рабочих виз до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США. 8

Общество В рейтинге лучших российских вузов по версии Forbes сменился лидер Первое место в третьем по счету рейтинге ста лучших российских вузов впервые заняла Высшая школа экономики.

Здоровье Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже О вероятности развития рака может свидетельствовать образование кондилом на теле.