Курс рубля незначительно снизился к доллару и евро, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Московскую биржу. Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.

Рубль снизился к доллару и евро

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