Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снизился к доллару и евро

Курс рубля незначительно снизился к доллару и евро, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Московскую биржу. Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Курс доллара: рубль может отправиться в новый коридор

Expert.ru01:40

Курс доллара опустился ниже 69 рублей

Взгляд.рувчера в 13:04

Рубль снизился к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:25

Рубль вечером растет против доллара и снижается к евро

ПРАЙМвчера в 11:57

Рубль дешевеет на утренних торгах

Вести.Ruвчера в 04:08

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 69 руб. впервые с 11 июня

ТАССвчера в 12:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 11:29
530
Здоровье

Малоподвижный образ жизни повышает возможность смерти от рака

Северпост 20 июня в 14:37
32
Политика

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Интерфакс вчера в 06:34
540
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия вчера в 00:18
1,5K
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
890
Авто

Российский рынок покинули два популярных кроссовера Haval

Профиль 21 июня в 04:50
28
Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ 21 июня в 02:48
388
Политика

Трамп хотел в 2018 году ввести санкции против РФ из-за Сирии – Болтон

Вашингтон, 23 июня 2020, 09:30 — REGNUM Дополнительные санкции в отношении России собирался ввести в 2018 году во время обострения ситуации в Сирии президент США Дональд Трамп, однако впоследствии он передумал.
REGNUM 02:30
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
2,3K
Общество

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02
52
Шоу-бизнес

Плюс-сайз-модель провела тренировку в облегающем наряде и восхитила поклонников

Lenta.ru вчера в 11:41
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел.
РБК вчера в 12:45
355
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
1,3K
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
337
Происшествия

В Кемерове в ДТП с машиной скорой помощи пострадали четыре человека

RuNews24.ru 02:20
4
Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания вчера в 02:14
298
Футбол

«Интер» рассматривает Обамеянга как возможную замену Лаутаро

Миланцы видят в 31-летнем габонце потенциальную замену Лаутаро Мартинесу, который по окончании сезона может перейти в «Барселону», сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru вчера в 23:08
Игры

В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CyberSport.ru вчера в 12:59
1
Политика

Болтон рассказал о якобы непереведённых словах Путина на их встрече

В своей книге воспоминаний экс-советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, как во время встречи с президентом России Владимиром Путиным его слова якобы не перевели на встрече в Кремле летом 2018 года.
News.ru 02:29
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
281
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
116
Здоровье

В Челябинской области подтверждены 182 новых случая коронавируса

По информации на утро 23 июня, в регионе подтверждены 6 480 случаев заболевания COVID-19 – 182 новых ко вчерашнему дню.
Магнитогорский рабочий 02:35
3
Здоровье

Глава Росстата предупредил об эффекте бабочки при подтасовке данных

Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.
РБК 02:30
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
672
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
109
Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
838
Армия и оружие

Названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Shraibikus News вчера в 15:42
191
Происшествия

В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка

Поисковые группы в Забайкалье нашли тело пропавшего 16-летнего подростка, по обвинению в убийстве задержаны двое односельчан, одному из них 17 лет, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального СУСК Егор Марков.
РИА Новости 02:20
Армия и оружие

Запад усомнился, что у русских есть «Сарматы» и «Авангарды». А зря

Действительно, в своём послании к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент Владимир Путин представил ряд новейших видов российского вооружения, среди которых ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», лазерное и гиперзвуковое оружие.
Свободная Пресса 01:43
Происшествия

В США расследуют таинственную череду смертей чернокожих

Вслед за протестами по США прокатилась череда загадочных смертей темнокожих и латиноамериканцев.
Комсомольская правда вчера в 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное