Финансы
Газета.RuРубль снизился к доллару и евро
Курс рубля незначительно снизился к доллару и евро, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Московскую биржу. Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
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Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 11:29
Здоровье
Малоподвижный образ жизни повышает возможность смерти от рака
Северпост 20 июня в 14:37
Политика
Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
Интерфакс вчера в 06:34
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия вчера в 00:18
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Авто
Российский рынок покинули два популярных кроссовера Haval
Профиль 21 июня в 04:50
Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ 21 июня в 02:48
Политика
Трамп хотел в 2018 году ввести санкции против РФ из-за Сирии – Болтон
Вашингтон, 23 июня 2020, 09:30 — REGNUM Дополнительные санкции в отношении России собирался ввести в 2018 году во время обострения ситуации в Сирии президент США Дональд Трамп, однако впоследствии он передумал.
REGNUM 02:30
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Общество
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02
Шоу-бизнес
Плюс-сайз-модель провела тренировку в облегающем наряде и восхитила поклонников
Lenta.ru вчера в 11:41
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов
В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел.
РБК вчера в 12:45
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания вчера в 02:14
Футбол
«Интер» рассматривает Обамеянга как возможную замену Лаутаро
Миланцы видят в 31-летнем габонце потенциальную замену Лаутаро Мартинесу, который по окончании сезона может перейти в «Барселону», сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru вчера в 23:08
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CyberSport.ru вчера в 12:59
Политика
Болтон рассказал о якобы непереведённых словах Путина на их встрече
В своей книге воспоминаний экс-советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, как во время встречи с президентом России Владимиром Путиным его слова якобы не перевели на встрече в Кремле летом 2018 года.
News.ru 02:29
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Здоровье
В Челябинской области подтверждены 182 новых случая коронавируса
По информации на утро 23 июня, в регионе подтверждены 6 480 случаев заболевания COVID-19 – 182 новых ко вчерашнему дню.
Магнитогорский рабочий 02:35
Здоровье
Глава Росстата предупредил об эффекте бабочки при подтасовке данных
Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.
РБК 02:30
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Армия и оружие
Названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Shraibikus News вчера в 15:42
Происшествия
В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка
Поисковые группы в Забайкалье нашли тело пропавшего 16-летнего подростка, по обвинению в убийстве задержаны двое односельчан, одному из них 17 лет, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального СУСК Егор Марков.
РИА Новости 02:20
Армия и оружие
Запад усомнился, что у русских есть «Сарматы» и «Авангарды». А зря
Действительно, в своём послании к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент Владимир Путин представил ряд новейших видов российского вооружения, среди которых ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», лазерное и гиперзвуковое оружие.
Свободная Пресса 01:43
Происшествия
В США расследуют таинственную череду смертей чернокожих
Вслед за протестами по США прокатилась череда загадочных смертей темнокожих и латиноамериканцев.
Комсомольская правда вчера в 10:44