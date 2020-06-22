Финансы
Газета.RuРубль снизился к доллару и евро
Курс рубля незначительно снизился к доллару и евро, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Московскую биржу. Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
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Политика
Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
Lenta.ru 10:09
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru вчера в 07:00
Общество
Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год.
РИА Новости 10:23
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Авто
Mitsubishi может уйти с американского рынка
Несмотря на рост продаж в США, Mitsubishi, вероятно, сократит свои усилия на американском рынке.
32CARS.ru 01:21
Политика
Трамп усомнился, что Болтон получит доходы с мемуаров
Вашингтон, 23 июня 2020, 03:38 — REGNUM Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон скорее всего не получит доходов от издания своих мемуаров, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CBN.
REGNUM вчера в 20:38
Политика
Зеленский заявил о нежелании ехать на парад Победы в Москве
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не приехал бы парад Победы в Москве, даже если бы получил официальное приглашение.
Телеканал 360° вчера в 15:16
Здоровье
Два красноярских медика получили государственные награды
Марину Панченко наградят медалью Луки Крымского. Награды получили медики практически из всех регионов России.
ИА 1-Line 21 июня в 03:30
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CyberSport.ru вчера в 12:59
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
Кино
Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»
Российская газета 09:03
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Игры
Новый мод для The Witcher 3 добавляет в игру 10 пистолетов
Мод называется просто Firearms и добавляет в игре 10 моделей пистолетов, 7 типов амуниции трех тиров.
Srnsk 09:50
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Шоу-бизнес
51-летняя жена Газманова разделась ради откровенной фотосессии
Супруга музыканта Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками кадрами с эротической фотосессии, чем вызвала бурное обсуждение ее фигуры в комментариях.
Политическая Экспертиза 07:23
Кино
Хью Джекман сыграет Энцо Феррари в фильме Майкла Манна
51-летний австралийский актер и продюсер Хью Джекман (почти всеобщий любимец, прямо сказать) сыграет титульную роль в биографическом фильме "Энцо Феррари" - ленте про известного конструктора и автогонщика.
Российская газета вчера в 05:52
Общество
Палата адвокатов назвала поведение защитников Ефремова самопиаром
Адвокаты ведут активную деятельность в обсуждении происшествия: дают интервью представителям СМИ, участвуют в телевизионных шоу, сообщают сведения, которые нельзя разглашать, и откровенно используют причастность к делу в качестве самопиара, говорится в сообщении ФПА.
Экономика сегодня 09:39
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
Политика
Осужденный за шпионаж Уилан отказался обжаловать приговор
Американский гражданин Пол Уилан, осужденный за шпионаж в РФ, не планирует обжаловать приговор.
Народные новости 04:27
Политика
Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии
Взгляд.ру 21 июня в 15:26
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
РБК вчера в 17:00
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 21 июня в 12:41
Автоспорт
Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен в интервью Ziggo Sport рассказал, кто из гонщиков смог бы выиграть чемпионат за рулем «Мерседеса».
Спорт-Экспресс 21 июня в 23:21