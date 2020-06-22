Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снизился к доллару и евро

Курс рубля незначительно снизился к доллару и евро, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Московскую биржу. Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и евро благодаря спросу на риск

Финмаркет09:15

Доллар вырос до 69,05 рубля

Профиль03:21

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:09

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:27

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

Экономика сегодня03:12

Курс доллара поднялся до 69,05 рубля

ТАСС03:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика

Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
Lenta.ru 10:09
1
Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
926
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
1,1K
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
3,4K
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru вчера в 07:00
317
Общество

Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год.
РИА Новости 10:23
143
Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
78
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
697
Общество

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

ТАСС 09:40
12
Авто

Mitsubishi может уйти с американского рынка

Несмотря на рост продаж в США, Mitsubishi, вероятно, сократит свои усилия на американском рынке.
32CARS.ru 01:21
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
145
Политика

Трамп усомнился, что Болтон получит доходы с мемуаров

Вашингтон, 23 июня 2020, 03:38 — REGNUM Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон скорее всего не получит доходов от издания своих мемуаров, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CBN.
REGNUM вчера в 20:38
86
Политика

Зеленский заявил о нежелании ехать на парад Победы в Москве

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не приехал бы парад Победы в Москве, даже если бы получил официальное приглашение.
Телеканал 360° вчера в 15:16
1,5K
Здоровье

Два красноярских медика получили государственные награды

Марину Панченко наградят медалью Луки Крымского. Награды получили медики практически из всех регионов России.
ИА 1-Line 21 июня в 03:30
Игры

В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CyberSport.ru вчера в 12:59
2
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
460
Кино

Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»

Российская газета 09:03
3
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском 03:28
465
Игры

Новый мод для The Witcher 3 добавляет в игру 10 пистолетов

Мод называется просто Firearms и добавляет в игре 10 моделей пистолетов, 7 типов амуниции трех тиров.
Srnsk 09:50
2
Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
33
Шоу-бизнес

51-летняя жена Газманова разделась ради откровенной фотосессии

Супруга музыканта Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками кадрами с эротической фотосессии, чем вызвала бурное обсуждение ее фигуры в комментариях.
Политическая Экспертиза 07:23
4
Кино

Хью Джекман сыграет Энцо Феррари в фильме Майкла Манна

51-летний австралийский актер и продюсер Хью Джекман (почти всеобщий любимец, прямо сказать) сыграет титульную роль в биографическом фильме "Энцо Феррари" - ленте про известного конструктора и автогонщика.
Российская газета вчера в 05:52
6
Общество

Палата адвокатов назвала поведение защитников Ефремова самопиаром

Адвокаты ведут активную деятельность в обсуждении происшествия: дают интервью представителям СМИ, участвуют в телевизионных шоу, сообщают сведения, которые нельзя разглашать, и откровенно используют причастность к делу в качестве самопиара, говорится в сообщении ФПА.
Экономика сегодня 09:39
1
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
19
Политика

Осужденный за шпионаж Уилан отказался обжаловать приговор

Американский гражданин Пол Уилан, осужденный за шпионаж в РФ, не планирует обжаловать приговор.
Народные новости 04:27
24
Политика

Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии

Взгляд.ру 21 июня в 15:26
16
Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
РБК вчера в 17:00
627
Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 21 июня в 12:41
6
Автоспорт

Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен в интервью Ziggo Sport рассказал, кто из гонщиков смог бы выиграть чемпионат за рулем «Мерседеса».
Спорт-Экспресс 21 июня в 23:21
1
Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Live24 06:03
12
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное