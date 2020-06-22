Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снизился к доллару и евро

Курс рубля незначительно снизился к доллару и евро, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Московскую биржу. Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:53

Доллар вырос до 69,05 рубля

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Рубль растёт к доллару и евро

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Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:27

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

Экономика сегодня03:12

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:09

Курс доллара поднялся до 69,05 рубля

ТАСС03:02
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Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус

Известия вчера в 20:42
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В центре Москвы задержали участников несогласованной акции

Известия вчера в 14:22
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Шоу-бизнес

Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
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Общество

Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:26
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Футбол

«Я с Таней!» Евсеев показал фото с супругой

44-летний российский специалист показал подписчикам фото с женой Татьяной.
Спорт-Экспресс вчера в 12:38
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском 03:28
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Наука

В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета

По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform вчера в 13:55
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Экономика

Назван возможный уровень индексации страховых пенсий в России

Как передаёт «Российская газета» со ссылкой на документ, подготовленный Министерством труда и социальной защиты, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6,3%; в 2022 году — 5,9%; в 2023 году — 5,6%.
RT на русском 03:46
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Армия и оружие

Российский спецназ получит парашют для десантирования с 70 метров

Концерн "Технодинамика" испытывает революционную парашютную систему "Штурм" для спецназа, позволяющую десантироваться с высоты 70-80 метров.
Российская газета 03:53
Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
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Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
РБК вчера в 17:00
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова намекнула на беременность

Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
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Политика

Болтон заявил, что предлагал Трампу вместе с Россией выйти из ДРСМД

Не односторонний, а обоюдный с Россией выход из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) предлагал президенту США Дональду Трампу экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон, об этом он сообщил в книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», 23 июня поступившей в продажу.
ИА Красная Весна 02:01
Общество

СМИ узнали о плане Минприроды сократить зоны контроля лесных пожаров

Министерство природных ресурсов предлагает значительно сократить «зоны контроля», на которых региональным властям можно не тушить лесные пожары.
РБК 02:43
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM вчера в 22:40
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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 11:29
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Культура

Шоу Елены Степаненко закрывают из-за низких рейтингов

Руководство телеканала решило закрыть шоу Елены Степаненко из-за низких рейтингов.
Вокруг ТВ 02:57
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Армия и оружие

Арабская коалиция перехватила йеменские беспилотники

Арабские военные из коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили несколько беспилотников, запущенных йеменскими повстанцами.
Свободная Пресса вчера в 23:28
Политика

National Interest: чтобы насолить КНР, США следует возобновить диалог с РФ

1938 Но что бы ни думали о взгляде Путина на историю, его цель ясна: добиться диалога между великими мировыми державами в качестве способа урегулирования разногласий и ограничения конфликтов.
REGNUM 03:41
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Киберспорт

Ghost of Tsushima получила рейтинг 17+ за сцены насилия и частичную наготу

Агентство ESRB присудило Ghost of Tsushima рейтинг «Для зрелой аудитории» с возрастным ограничением 17+.
CyberSport.ru 01:29
Происшествия

В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ

В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru вчера в 09:32
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Политика

ЦИК: Почти 70 тысяч человек досрочно проголосовали по Конституции

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартовало 10 июня, за это время в России и за ее пределами досрочно проголосовали почти 70 тысяч человек.
Российская газета 04:33
Политика

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
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Общество

За сутки в России выявлено 7425 случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 7425 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:37
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию

ГлобалМСК.ру 21 июня в 07:18
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Наука

В Петербурге разрабатывают пиво со свойствами кефира

Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом.
Evo-rus.com 21 июня в 11:48
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Происшествия

Замминистра Алтайского края признал вину по делу о незаконных рубках

Фигуранты уголовного дела о незаконных рубках леса на территории Алтайского края признали вину.
Российская газета 04:31
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Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

ЦСКА может остаться без главного тренера. Как сообщает источник, наставник «армейцев» Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб.
Vprognoze.ru 21 июня в 10:12
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