Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,9 копейки – до 77,38 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи Напомним, что утром в понедельник курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,1%, и достиг отметки в 74,47 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро при обвале нефти

Взгляд.ру16:23

Курс доллара на Мосбирже снизился до 74,47 рубля. Евро вырос до 80,79 рубля

ТАСС03:02

Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля

Комсомольская правда03:30

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:26

Рубль укрепляется к евро на открытии торгов

Газета.Ru03:12

Рубль снижается к евро

RT на русском03:03

Рубль после роста днем стал снижаться к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Интерфакс12:52
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