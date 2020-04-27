Финансы
ПрофильРубль снизился к доллару и евро
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,9 копейки – до 77,38 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи Напомним, что утром в понедельник курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,1%, и достиг отметки в 74,47 рубля.
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Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Комсомольская правда03:30
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Комментарии
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Общество
«Яндекс» выделял в результатах поиска негативные статьи о Навальном; компания назвала это «экспериментом»
Как пишет издание, один из пользователей TJournal в ночь на 27 апреля заметил, что при запросе «Навальный» в сервисах «Яндекс.Видео», «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Кью» отображаются материалы с «негативной окраской политика».
Медиазона 15:53
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу.
Известия вчера в 10:47
Общество
Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:19
Здоровье
В Липецке трех врачей уволили из-за коронавирусных вспышек
Несколько медиков уволили в липецких больницах за нарушение противоэпидемических правил при работе с инфицированными пациентами.
Kursk.com 14:21
Кино
Гамора из «Стражей Галактики» могла выглядеть совсем иначе: первый арт
Художник из Marvel Studios Энди Парк поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте первым концепт-артом Гаморы для "Стражей Галактики".
Российская газета 07:39
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 02:37
Кино
Трогательная деталь делает битву двух Капитанов Америка лучше в «Мстителях: Финал»
Popcornnews.ru 02:00
Политика
Советник президента Южной Кореи сообщил, что Ким Чен Ын здоров
Парламентская газета 01:53
Игры
Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ
Infinity Ward продолжает выпускать крупные обновления для Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone — завтра, например, выйдет патч на 15 гигабайт.
Игромания.ру 10:50
Кино
Канны объединяются с Санденсом и Венецией на YouTube
Во времена изоляции и разобщения зрители, обычно не посещающие всех вышеуказанных фестивалей, смогут не только оценить их специфику и разнообразие, ознакомиться с фильмами практически всех регионов Земли, но и поддержать тех, кто помогает борьбе с распространением вируса COVID-19.
Комсомольская правда 12:00
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Энергетика
Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери
Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери Российская нефтяная отрасль в 2020 году может не досчитаться минимум $18 млрд выручки в связи со снижением цен на нефть и сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+, считают аналитики Argus.
Коммерсантъ 15:25
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань 02:33
Здоровье
В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса
В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 25 апреля в 02:13
Общество
ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы из-за пандемии
«Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности», — отметили эксперты организации.
РБК 18:29
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Футбол
РПЛ обсудила с клубами варианты возобновления чемпионата
Как сообщает «Советский спорт», один из них предусматривает возобновление чемпионата 21 июня, второй – 28 числа.
Newstracker.ru 11:16
Экономика
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
Здоровье
Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом
В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия 08:00
Общество
Губернатор Подмосковья извинился за долгое ожидание скорых
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев извинился перед жителями за долгое ожидание скорой помощи. Об этом он заявил в своем Instagram.
РБК 16:49
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Наука
Пятилетнее экспериментальное потепление указало на потенциальную угрозу тайге
Пятилетний полевой эксперимент в бореальных лесах Миннесоты выявил чувствительность доминантных древесных видов к повышению температуры окружающей среды — все они откликнулись на потепление ранним стартом вегетации.
N+1 15:19
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Политика
Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
РИА Новости 18:30
Происшествия
В Киевской области выявили очаг COVID-19 в общежитии
Очаг коронавирусной инфекции COVID-19 выявили в общежитии в Киевской области, заболели семь человек, сообщила в понедельник пресс-служба Киевской областной госадминистрации.
РИА Новости 13:41
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия вчера в 19:46