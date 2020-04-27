Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,9 копейки – до 77,38 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи Напомним, что утром в понедельник курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,1%, и достиг отметки в 74,47 рубля.

Рубль снизился к доллару и евро

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