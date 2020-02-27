Финансы
ИнфоросКурс евро поднялся выше 72 рублей
Курс доллара увеличился на 0,5%, (до 65,8 рубля), отмечает ТАСС. Индекс Мосбиржи упал на 1% (до 2988,97 пункта), а индекс РТС – на 2% (до 1431,66 пункта).
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Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи
Говорит Москва28 февраля в 02:15
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:54, Ашберн
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