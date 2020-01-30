Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.
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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт31 января в 03:20

Курс доллара: рубль обвалился на фоне внешнего негатива

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Евро поднялся выше 70 рублей из-за коронавируса

Московский Комсомолец30 января в 12:01

Курс евро превысил 70 рублей

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Курс евро превысил 70 рублей

ТАСС30 января в 10:57

Рубль обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Интерфакс30 января в 11:40

Рубль продолжает падать к доллару и евро

Газета.Ru30 января в 02:17
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В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом

Газета.Ru 09:33
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Что изменится в российских законах в феврале 2020 года

Индексация выплат некоторым категориям льготников произойдет 1 февраля: они будут увеличены на 3%. Коэффициент определен на основе роста потребительских цен за предыдущий год.
РБК вчера в 01:02
Происшествия

Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Lenta.ru 02:55
Политика

Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует

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РИА Новости 10:54
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Российская газета вчера в 08:39
Общество

Власти Израиля выдворили из страны китайцев, прибывших из России

В минувшую субботу, 1 февраля, власти Израиля не пустили в страну 35 граждан Китая, которые прибыли из России.
Комсомольская правда 12:34
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Общество

Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Lenta.ru 11:40
Здоровье

Минздрав России посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, усилиями сотрудников Минздрава РФ и Роспотребнадзора составлен список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции: Для взрослых, это: Рибавирин – это противовирусный препарат для лечения тяжёлой инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, вирусным гепатитом C, а также других вирусных инфекций.
ToDay News Ufa 30 января в 20:24
Футбол

Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

Нападающий ПСЖ Неймар получил желтую карточку за издевательский финт против соперника в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
РБК 10:55
Общество

У эвакуированных из Китая немцев обнаружили коронавирус

У двоих эвакуированных из китайского города Ухань граждан Германии выявили заражение коронавирусом 2019-nCoV.
Lenta.ru 08:50
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 08:40
Авто

Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске

Среднеарифметически средняя цена на вторичном рынке автомобиля по России составила 412 000 рублей.
МонаВиста вчера в 18:30
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Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников

«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Известия 04:05
Шоу-бизнес

Певицу МакSим госпитализировали в тяжелом состоянии

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии, пишут СМИ со ссылкой на пиар-директора артистки Маргариту Соколову.
Взгляд.ру 12:25
Происшествия

Два человека пострадали в теракте в Лондоне

В результате террористического акта на юге Лондона пострадали два человека.
Известия 11:17
Кино

Историческая драма «1917» Сэма Мендеса вышла в прокат

Культуромания 05:37
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой свел татуировки и отправился на конкурс красоты

Сын Елены Яковлевой после сведения со своего тела части татуировок отправился на конкурс красоты.
Актуальные Новости вчера в 05:19
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

РИА Новости 05:35
Футбол

Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»

В общем, фанаты команды из Виго положительно оценили дебют россиянина. Ранее экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой оценил дебют Смолова.
Газета.Ru вчера в 20:25
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Общество

В Китае зафиксировали вспышку птичьего гриппа

МИР 24 вчера в 20:36
Киберспорт

CEO Natus Vincere: Zayac перейдет в Virtus.pro

Анонс должен произойти в ближайшее время На официальном канале Natus Vincere в Youtube вышло интервью с менеджером организации, Евгением Золотаревым, в котором он рассказал о сложившейся ситуации вокруг игрока состава по Dota 2 Бакыта "Zayac" Эмилжанова.
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В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

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Общество

Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет

В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
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Единоборства

Отец Нурмагомедова нашел смысл в реванше с Макгрегором

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, что в теории его сыну есть, ради чего снова выйти в октагон с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
Московский Комсомолец 09:57
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
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