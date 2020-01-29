Финансы
ПрофильРубль снизился к доллару и евро
На открытии торгов Московской биржи в четверг, 30 января, рубль продемонстрировал снижение как к американской, так и европейской валюте. Курс доллара увеличился на 33 копейки и составил 62,87 рубля. Евро вырос на 36 копеек, до 69,23 рубля.
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Минюст предложил увеличить штрафы водителям за превышение скорости
Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагается повысить с 500 рублей до трех тысяч, а превышение с 40 до 60 километров в час наказывать штрафом в четыре тысячи рублей.
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
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Правительство Чувашии ушло в отставку
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Экономика
Банк России отозвал лицензию у Апабанка
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Die Welt: военная мощь России значительно возросла
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Общество
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Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Общество
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Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников
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Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
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Здоровье
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Единоборства
Андраде остановил Килера, Ахмадалиев объединил пояса в Майами
Американец Деметриус Андраде победил Люка Килера из Ирландии в главном бою вечера бокса в Майами (штат Флорида, США).
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Игроки «Баварии» Боатенг и Горецка подрались на тренировке
Жером Боатенг и Леон Горецка схлестнулись во время тренировки «Баварии».
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Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства
Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
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Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Экономика
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Британо-нидерландская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей чая под брендами Lipton, Brooke Bond и PG Tips, может предложить свои активы другим представителям чайного бизнеса полностью или частично.
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".