На открытии торгов Московской биржи в четверг, 30 января, рубль продемонстрировал снижение как к американской, так и европейской валюте. Курс доллара увеличился на 33 копейки и составил 62,87 рубля. Евро вырос на 36 копеек, до 69,23 рубля.

Рубль снизился к доллару и евро

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