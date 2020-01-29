Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи в четверг, 30 января, рубль продемонстрировал снижение как к американской, так и европейской валюте. Курс доллара увеличился на 33 копейки и составил 62,87 рубля. Евро вырос на 36 копеек, до 69,23 рубля.
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.рувчера в 11:23

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:04

Курс рубля упал к доллару и евро

РИАМОвчера в 03:16

Рубль в ходе торгов ощутимо слабеет к доллару и евро

Росбалтвчера в 02:52

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:18

Рубль днем заметно снижается к доллару и евро на фоне падения валют ЕМ и активно дешевеющей нефти

Финмаркетвчера в 08:28

Курс рубля укрепился 28 января по отношению к евро и доллару

Аргументы и Факты28 января в 04:01
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Общество

Минюст предложил увеличить штрафы водителям за превышение скорости

Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагается повысить с 500 рублей до трех тысяч, а превышение с 40 до 60 километров в час наказывать штрафом в четыре тысячи рублей.
РИА Новости 01:08
Космос

На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде

29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Портал Поиск 29 января в 11:24
Политика

Гендиректор РСК «МиГ» возглавит компанию «Сухой»

Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) определилось с кандидатурой нового гендиректора компании «Сухой».
Ведомости вчера в 15:53
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета 29 января в 11:55
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщает ТАСС. Ранее в связи с утратой доверия ушел в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Газета.Ru 01:19
Общество

Путин: «Казань изменилась за последние годы капитальным образом»

Казань изменилась за последние годы капитальным образом, заявил президент России Владимир Путин на заседании по развитию местного самоуправления.
БИЗНЕС Online вчера в 12:09
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Апабанка

Банк России приказом от 31 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк", говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:51
Происшествия

В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей

РИА Новости вчера в 20:07
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК вчера в 06:58
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Газета.Ru вчера в 23:10
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
REGNUM 00:08
Общество

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Общество

Цуркан впервые пояснила суть предъявленных ей обвинений в шпионаже

В числе документов, на которых основывается обвинение в разглашении государственной тайны, письма министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского, рассказала РБК обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан.
Ведомости вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Общество

McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля

Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Москва 24 вчера в 04:33
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

Известия вчера в 15:00
Космос

NASA показало, что стало с марсоходом Curiosity за 7 лет — фото

NASA показало, как "состарился" марсоход Curiosity за прошедшие семь лет работы. Космическое агентство сравнило два снимка ровера.
Life.ru 29 января в 13:00
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 29 января в 05:46
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 213 человек

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, достигло 9390 человек, погибли 213 жителей.
Вести.Ru вчера в 18:45
Единоборства

Андраде остановил Килера, Ахмадалиев объединил пояса в Майами

Американец Деметриус Андраде победил Люка Килера из Ирландии в главном бою вечера бокса в Майами (штат Флорида, США).
Матч ТВ 00:58
Футбол

Игроки «Баварии» Боатенг и Горецка подрались на тренировке

Жером Боатенг и Леон Горецка схлестнулись во время тренировки «Баварии».
iReactor вчера в 02:05
Политика

Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства

Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Пятый канал вчера в 18:14
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия вчера в 15:50
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Lenta.ru 29 января в 06:36
Экономика

Владелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес

Британо-нидерландская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей чая под брендами Lipton, Brooke Bond и PG Tips, может предложить свои активы другим представителям чайного бизнеса полностью или частично.
Ведомости вчера в 22:10
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости вчера в 16:39
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